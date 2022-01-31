Украина будет производить собственные «байрактары» 3 31.01.2022, 13:29

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Фото: Getty Images

Место для завода уже выбрали, необходимое оборудование для производства беспилотников есть.

Минобороны Украины рассматривает перспективу строительства собственных беспилотных летательных аппаратов типа Bayraktar. Об этом рассказал глава ведомства Алексей Резников в интервью, опубликованном 31 января в издании lb.ua.

По словам Резникова, украинская армия должна "развиваться в системе подавления, защиты и наблюдения максимально далеко". Поэтому у Минобороны большие надежды на создание беспилотных летательных аппаратов украинского производства.

"У нас огромная потребность в развитии того, что называется "радиоэлектронная борьба" и "радиоэлектронная защита". Мир развивается в сторону беспилотных самолетов, беспилотных вертолетов, беспилотных танкеток, все беспилотное. Идет полная роботизация. Также должны развивать свои беспилотники. У нас есть перспективы строительства Bayraktar уже украинских в Украине. И большая надежда на конструкторское бюро "Луч", которое имеет свою разработку – "Сокол-300", – отметил министр.

Он добавил, что место для завода уже выбрали, необходимое оборудование для производства беспилотников есть.

Резников также призвал предпринимателей заняться производством шлемов и бронежилетов для украинской армии.

"Почему до сих пор никто из крупных бизнесменов не подумал открыть в Украине завод по производству шлемов и мощных бронежилетов натовского образца? Даю реальный запрос: 261 тыс. – численность Вооруженных сил, 45 тыс. – пограничная служба, 45 тыс. – Национальная гвардия, 90 тыс. – Нацполиция. Почти 0,5 млн единиц, не говоря уже о разведке и охранных фирмах. К тому же любой бронежилет за два-три года все равно подлежит замене. Плюс тероборона, плюс резерв. Почему никто это не делает?" – сказал он.

Министр сообщил, что вынужден "отправлять своих заместителей по странам мира, искать тех, кто готов продать большое количество бронежилетов натовского стандарта".

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