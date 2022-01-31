Во Франции откроют дом для лис 31.01.2022, 13:52

Фото: taaasty.com

За лисами будут ухаживать специально обученные волонтеры и ветеринары.

Летом этого года во французском городе Дузильяк откроют дом инвалидов для лис. На лесной территории в полторы тысячи квадратных метров будут жить лисы, попавшие под колеса автомобилей, в охотничьи ловушки или пережившие жестокое обращение, пишет «Евро пульс».

За лисами будут ухаживать специально обученные волонтеры и ветеринары.

Условия для животных максимально приблизят к естественным, однако лис лишат возможности охотиться, чтобы избежать конкуренции между особями. Кормить их будут волонтеры несколько раз в день.

Дом инвалидов будет открыт несколько дней в году для небольших групп посетителей, например, школьных классов. Однако на лис можно будет смотреть только издалека, чтобы не нарушать их покой.

В прошлом году во Франции открылся первый в Европе дом престарелых для слонов. На территории площадью 28 гектаров приют нашли слоны, которые раньше выступали в цирках.

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