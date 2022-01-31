Топовый медик намекнул на умственные способности белорусских чиновников 2 31.01.2022, 14:03

1,904

Красноречивый фотофакт.

Нет смысла заставлять людей носить маски — это вопрос сознательности. Такую позицию в ответ на вопрос журналистов об ужесточении масочного режима озвучил заведующий кафедрой инфекционных болезней и детских инфекций БелМАПО Юрий Горбич.

В настоящий момент, заявил Горбич, в нашей стране делается все, чтобы напоминать людям о важности использования средств индивидуальной защиты. Так, по его словам, объявление с просьбой надеть маску сейчас висит на входе в каждый магазин.

— Ужесточить как? Заставлять? Сажать? Кнутом бить, розгами? — эмоционально продолжил специалист. — Умные люди в состоянии сами понять, что надо носить маски. А тем, кому на все наплевать, мы ничего не сделаем

Юрий Горбич, сам того не хотя, намекнул на умственные способности белорусских чиновников. Посмотрите, как выглядели «ябатьки» во время выступления Лукашенко.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».