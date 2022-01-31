Внутренний госдолг Беларуси за год вырос почти на 20% 31.01.2022, 14:12

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Это создает серьезную нагрузку на бюджет.

За 2021 год внутренний госдолг Беларуси вырос почти на 20%, внешний сократился на 1,9%, пишет сайт «Белорусы и рынок».

В результате, на 1 декабря 2021 года госдолг Беларуси составил 58,3 млрд. рублей и увеличился по сравнению с началом 2021 года на 0,5 млрд. рублей, или на 0,9%, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Внешний государственный долг по состоянию на 1 декабря 2021 года составил 18,2 млрд. долларов, уменьшившись с начала года на 0,4 млрд. долларов (с учетом курсовых разниц), или на 2,1%.

В январе-ноябре 2021 года привлечены внешние государственные займы на сумму, эквивалентную 1 164,9 млн. долларов, погашение внешнего государственного долга составило 1 515,6 млн. долларов.

Внутренний государственный долг по состоянию на 1 декабря 2021 года составил 11,9 млрд. рублей, увеличившись с начала года на 2,0 млрд. рублей (с учетом курсовых разниц), или на 20,0%.

В январе-ноябре 2021 года размещено внутренних валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 1 237,7 млн. долларов и 191,0 млн. рублей. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 333,1 млн. долларов и 145,0 млн. рублей.

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