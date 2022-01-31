Так совпало Эль Мюрид, Telegram

31.01.2022, 14:12

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Эль Мюрид

Внешняя политика России ведет к утрате последних позиций на внешних рынках.

Решение о сертификации оператора газопровода "Северный поток-2" едва ли будет принято до конца июня, несмотря на учреждение Nord Stream 2 AG дочерней структуры в Германии; регулятор ФРГ по-прежнему ожидает получения всех документов, необходимых для рассмотрения соответствующей заявки. Об этом заявил глава Федерального сетевого агентства Йохен Хоман в опубликованном в воскресенье интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Немцы уже добились того, что Северный поток-2 перестал иметь стратегическое значение для безопасности Европы в целом и Германии в частности. Несмотря на высокие цены на газ и на существенно сниженные темпы прокачки газа из России европейцы не торопятся закупать дополнительные объемы газа. Большая часть возникающего дефицита замещается поставками третьих стран.

Сегодня даже без Северного потока-2 возник избыток мощностей, которые не востребованы. Уже поэтому никакой спешки со стороны Германии не наблюдается. Нужно еще учитывать, что Северный поток-2 — это наследство правительства Ангелы Меркель. В Германии новая метла метет гораздо более аккуратно, но общее правило о том, что новая власть пересматривает решения предыдущей, сохраняется. Особенно ввиду того, что в правительство вошли прямые противники и России, и Северного потока-2.

В складывающихся обстоятельствах даже не так важно, запустят ли вообще Северный поток-2 или хотя бы когда его запустят. Критического значения он уже не имеет, а все расчеты его окупаемости, похоже, придется пересматривать.

При этом у Кремля к руководству Газпрома никаких претензий нет. Даже звезду Героя вручили главному газовщику страны. Он все сделал правильно. Неважно, что проект уже на два с половиной года отстал от всех графиков. Неважно, что фактически похоронены десятки миллиардов долларов с неясными перспективами. Важно, что на проекте заработали нужные люди.

Есть такой анекдот: "Алло, милиция! Меня похитили инопланетяне! - Вы что, пьяный? - Так совпало..." Так совпало, что последний год, в течение которого Путин дважды угрожал войной на Украине, окончательно привел Европу к консенсусу, что экономическая выгода и интерес вторичны по отношению к взаимоотношениям с террористами и агрессорами. В итоге даже без прямых вооруженных действий итогом политики Кремля становится трансформация газового рынка Европы с существенным сжатием доли Газпрома на нем.

Блестящая внешняя политика нынешней России ведет только к одному — утрате последних позиций на внешних рынках. Эти люди не умеют вообще ничего.

Эль Мюрид, Telegram

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