ИП: Какие налоги? Покупателей нет, вот в чем проблема 9 31.01.2022, 14:47

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Как и чем живут продавцы на рынках в регионах?

Intex-press побывал на крупнейшем рынке города Барановичи и поговорил с индивидуальными предпринимателями о проблемах, которые их волнуют – налогах, кассовом оборудовании и закупке товара.

На рынке «Универсальный», который расположен в центре города и раньше являлся не просто главным местом торговли – практически каждый житель считал обязательным побывать на рынке в выходной, в последнее время достаточно пустынно.

Людей немного. Продавцы неторопливо чистят снег у своих «точек». В торговых рядах нет-нет, да и натыкаешься на закрытые роллеты.

Некоторые предприниматели в ожидании покупателя собираются в небольшие компании и что-то обсуждают. К одной из таких компаний журналисты и подошли, чтобы поинтересоваться, как идет торговля и какие проблемы сейчас больше всего волнуют продавцов.

«Мы как заложники: не можем просто уйти»

– Для нас плохо, что налоги пересмотрели, – сразу отмечает один из мужчин. – А со следующего года, говорят, введут такие изменения, что нам уже совсем не выгодно будет работать. Наверное, это крайний год будет для нас.

Его собеседник не теряет надежды, что ситуация изменится.

– Может, откатят назад эти законы. Конечно, это маловероятно, но вдруг, –говорит мужчина. – Пока же довольствуемся тем, что есть. А цены, сами видите, растут на все. И что будет с нами, когда этот налог снова поменяют?..

Глядя на небольшое количество покупателей, закрытые роллеты, пустующие прилавки, становится грустно. А ведь раньше тут яблоку негде было упасть.

– Рынок умирает. Мы уже не можем конкурировать с интернет-магазинами и крупными торговыми сетями, – говорит один из предпринимателей. – Лет 5-7 назад здесь еще что-то можно было продать, сейчас же мы можем стоять 2-3 дня, и к нам придет ноль клиентов. Бывают такие месяцы, что заработанных денег хватает только на то, чтобы заплатить за аренду павильона. Мы здесь как заложники: не можем просто уйти отсюда. У меня у самого несколько пустых роллетов, от которых я не могу избавиться, так как трудно найти на них покупателя.

«В нашем ряду только у троих кассовые аппараты»

Журналисты прошли вглубь рынка. Картина практически та же. И о своих проблемах многие готовы поговорить.

– Изменения по налогам – это еще не самое страшное, – рассказывает владелица одной из торговых точек. – Самое неприятное – это то, что вводятся такие новинки, по которым у нас не все госпредприятия могут работать, не говоря уже о нас. QR-коды на товарах, расчетные счета, электронные накладные, кассовые аппараты, СКНО (средства контроля налоговых органов)… И ты просто не знаешь, как с этим работать. А без них работать нельзя.

К диалогу подключается мужчина из соседнего роллета.

– Понимаете, все настолько размыто, нет никакой конкретики. Складывается такое ощущение, что в той же налоговой инспекции сами не знают, как им поступить с теми же кассовыми аппаратами, – неторопливо рассуждает продавец. – Изначально нас поставили в известность, что необходимо их приобрести. После же, когда хлынул поток предпринимателей, которые захотели получить кассовые аппараты и подключить СКНО, оказалось, что они просто не были к этому готовы. И так практически во всем.

В это время еще одна женщина, закончив уборку снега у своего торгового места, добавляет:

– В нашем торговом ряду только у троих появились кассовые аппараты. Что делать остальным? Хотелось бы уже какого-то спокойствия и понимания, чтобы работать и не нарушать законы. А тут – то одно надо, то другое меняется.

«Уходить с рынка? А куда идти?»

Еще одна проблема, которую озвучивают рыночники – закупка товара. Многие из них говорит, что закупаются сейчас в Москве на рынках.

– Мы должны работать по безналу. Но там никто не хочет даже слушать об этом. Все хотят, чтобы с ними рассчитывались наличкой. Кому охота возиться с документами? – поясняет одна из продавцов одежды.

Сложившуюся ситуацию один из предпринимателей объясняет тем, что ИП «предоставлены каждый сам себе», а нужно, чтобы был «диалог властей с людьми из торговли».

– Властям необходимо говорить с нами, но они этого не делают. Ведь всегда можно найти какой-то выход, который будет устраивать обе стороны. А нас ставят перед фактом, – отмечает мужчина. – Например, можно было бы ввести для нас один полноценный комплексный налог, чтобы он был прозрачным, чтобы мы могли платить только его и не заморачиваться.

В разговор вмешивается его соседка:

– Какие налоги? Посмотрите вокруг: людей нет. Вот в чем вся проблема. Мы бы легко восприняли все эти изменения, будь тут толпы людей, как раньше. Сейчас все не понимают, что делать и как быть. Уходить с рынка? А куда идти? На предприятие или завод в таком возрасте уже поздно устраиваться, туда и молодежь со скрипом берут. Остаемся тут, ждем какого-то чуда. А будет ли оно – никто не знает.

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