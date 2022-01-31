Новый кодекc: в белорусском образования будут серьезные изменения 13 31.01.2022, 16:22

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Вводится обязательное 11-летнее образование.

Александр Лукашенко подписал новую редакцию Кодекса об образовании. Об этом сообщает его пресс-служба.

Полностью документ пока не опубликован, однако, как следует из сообщения, в кодексе закреплены следующие новшества:

▪️ В новой редакции Кодекса предусматривается всеобщее получение общего среднего образования (в настоящее время общего базового образования), проведение итоговой аттестации по завершении общего среднего образования по отдельным учебным предметам в виде централизованного экзамена. Порядок его проведения будет утвержден Министерством образования.

▪️ Расширяется сфера применения целевой подготовки для организаций, расположенных не только в малых населенных пунктах и на загрязненных территориях, но и в иных населенных пунктах, предусматривается функционирование на уровне профессионально-технического и среднего специального образования колледжей, на уровне высшего образования: университетов, академий и институтов.

▪️ Дистанционное обучение в Кодексе закрепляется как самостоятельная форма получения образования, устанавливается возможность реализации образовательных программ посредством сетевой формы взаимодействия между учреждениями образования.

▪️ По отдельным техническим и медицинским специальностям вводится специальное высшее образование.

▪️ Появляется новый вид дополнительного образования: одаренных детей и молодежи на базе Национального детского технопарка.

В октябре прошлого года, напомним, тогда министр образования Игорь Карпенко заявлял, что Новый Кодекс об образовании и правила приема в вузы и ссузы концептуально поддержаны Лукашенко.

— Надо сказать, что в целом, когда мы на диалоговых площадках обсуждали эту тему, то нашли нормальное понимание и поддержку со стороны нашей педобщественности и пришли к выводу, что до 2023 года введем, чтобы дать год, адаптационный период для тех школьников, которые смогут уже по новой системе сдавать экзамены в школе и использовать их результаты для поступления в высшие учебные заведения, — рассказал Карпенко.

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