The Washington Post: Путин не сможет навязать свою волю Украине и Западу 3 31.01.2022, 14:45

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Главу Кремля ждет ряд препятствий.

Приведет ли угроза вторжения России в Украину к войне, вероятно, знает только один человек, который и стал причиной обострения ситуации: президент РФ Владимир Путин. Но пока администрация президента США Джо Байдена реагировала на угрозу Путина рационально с соответствующим сочетанием сдерживания и дипломатии. США пытались объединить европейские страны, отправив Украине большее количество оружия и приведя часть войск в состояние повышенной готовности, чтобы продемонстрировать большую решимость. Байден оценил угрозу гибридной войны России и предупредил о санкциях, с которыми столкнется Москва, если начнет вторжение, цитирует издание The Washington Post «Зеркало недели. Украина».

Вашингтон также предложил дипломатию, очертив пути, с помощью которых Соединенные Штаты и Россия могут разработать меры укрепления доверия относительно договоренностей по вопросам безопасности в Восточной Европе. Однако важно понимать слабые стороны РФ.

«Когда Путин захватил Крым в 2014 году, он потерял Украину», - сказал аналитик Оуэн Мэтьюз.

После провозглашения независимости в 1991 году Украина была разделена между пророссийскими и более националистическими силами. Но, аннексировав Крым и погрузив восточную Украину в открытый конфликт, считает Мэтьюз, Путин усилил стремление украинцев к суверенитету.

Осматривая ретроспективу, если бы целью Путина было сохранить Украину нестабильной и слабой, то более целесообразно просто поддерживать пророссийские силы и политиков разными способами, чтобы они могли действовать внутри страны, всегда призывая Киев наладить более тесные связи с Москвой. В то же время население Украины сейчас гордо настроено на суверенитет.

У Путина, вероятно, есть двойные цели: сделать Украину слабой и более зависимой от России, а также расколоть Запад и дестабилизировать НАТО. Что касается последнего, то все идет наоборот. НАТО укрепляет позиции на фоне российской угрозы.

Дания отправляет фрегат в Балтийское море. Нидерланды отправляют истребители в Болгарию. Франция предложила направить войска в Румынию. Испания также планирует переместить военные корабли на восток. Соединенные Штаты привели 8 500 военнослужащих в состояние повышенной готовности на случай, если их нужно будет отправить в Восточную Европу. Некоторые политики в Финляндии и Швеции даже пересматривают давно установленный нейтралитет своих стран.

Больше всего «успехов» Путин достиг в Германии. Новая коалиция Берлина выразила сомнения в предоставлении вооружения Украине, введении против России серьезных санкций и блокировании «Северного потока-2».

Такой подход отражает давнее желание Германии наладить особые отношения с Россией — отношение, выраженное в холодную войну подходом, который немцы назвали «Ostpolitik». Совсем недавно бывший канцлер Ангела Меркель пыталась быть более жесткой в своих отношениях с РФ.

После того, как Германия получила нового канцлера, похоже, Берлин возвращается к более традиционному поиску золотой середины между Востоком и Западом. Администрация Байдена была насторожена относительно этой проблемы, отправив директора ЦРУ Уильяма Бернса в Берлин и пригласив преемника Меркель Олафа Шольца в Вашингтон для встречи.

Мэтьюз отмечает, что Путин не получит выгоды от войны, особенно если будут введены санкции. Хотя РФ имеет большие иностранные резервы, ограничение экспорта российского газа и нефти опустошит экономику страны. Большинство молодых россиян — тех, кого позвали бы воевать, не хотят идти на войну против Украины. Рейтинги одобрения Путина упали.

Это не значит, что война невозможна. Войны могут начинаться из-за недопонимания — и даже потому, что загнанные в тупик страны не могут найти путь к деэскалации. Российский министр иностранных дел заявил, что недавние письменные ответы Запада на требования «гарантий безопасности» не касаются «главного вопроса», под которым он подразумевает членство Украины в НАТО.

Правда, в том, что Украина вряд ли станет членом НАТО в ближайшее время. Альянс работает на основе консенсуса, но по этому вопросу нет согласия.

И все же, Соединенные Штаты не могут и не должны отказываться от возможности присоединения Украины к НАТО в будущем. Между двумя реальностями лежит узкий коридор, пространство для креативной дипломатии, чтобы предотвратить войну, которая рискует поглощать силы обеих сторон годами, резюмирует издание.

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