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Сегодня через Литву пройдут последние грузы «Беларуськалия»

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  • 31.01.2022, 14:56
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Сегодня через Литву пройдут последние грузы «Беларуськалия»
фото: delfi

Санкции оборачиваются огромными проблемами для главного белорусского экспортера.

В ночь с понедельника на вторник должен прекратиться транзит продукции "Беларуськалия" через Литву - от белорусской границы до Клайпедского порта, сообщает delfi.lt.

Это означает прекращение транзита удобрений, который неуклонно рос более десяти лет и был приостановлены санкциями США, в последние годы он составлял около 11 млн тонн и приносил десятки миллионов евро дохода "Литовским железным дорогам" (ЛЖД), терминалу насыпных грузов (Biriu kroviniu terminalas), который частично контролируется "Беларуськалием", и Клайпедскому государственному морскому порту.

Ранее правительство Литвы приняло решение, которое позволяет "Литовской железной дороге" с 1 февраля расторгнуть контракт на перевозку калийных удобрений с "Беларуськалием", в отношении которого были введены санкции США и ЕС.

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