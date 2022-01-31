Февраль начнется с магнитной бури: штормить будет несколько дней 1 31.01.2022, 15:17

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Геомагнитная буря может привести к мигрени и головокружению.

Первая неделя февраля будет сложной для метеозависимых людей. Месяц начнется с сильной магнитной бури продолжительностью в несколько дней. Как магнитные бури влияют на человека и как облегчить свое состояние в такие дни - читайте на «Униан».

Что такое магнитная буря?

Магнитные бури - это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также людское здоровье. Даже небольшое повышение активности может отразиться на здоровье.

Магнитные бури в феврале 2022 года

Магнитные бури ожидаются в первые дни месяца - 1 и 2 февраля. Активность 1 февраля будет невысокой, но во второй день буря усилится. Другие магнитные бури в месяце ожидаются 5-6, 10, 18, 25 февраля.

Влияние магнитных бурь на здоровье

Сильнее влияние магнитных бурь ощущают метеочувствительные и пожилые люди, беременные женщины, а также обладатели хронических заболеваний. В дни магнитных бурь могут возникать следующие симптомы: головная боль, головокружение, скачки артериального давления, тошнота, боль в мышцах и суставах, бессоница, обострение хронических заболеваний.

Чтобы помочь организму в опасные даты, стоит придерживаться простых правил здорового образа жизни.

Откажитесь от кофе, алкоголя и энергетиков. Замените их зеленым и травяным чаем.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой пищи.

Больше гуляйте на свежем воздухе и ходите пешком.

Ложитесь спать в одно и то же время, спите не меньше 7 часов.

Чаще проветривайте комнату.

Принимайте контрастный душ перед сном.

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