Польша предоставит Украине оборонительное вооружение

Польша предоставит Украине оборонительное вооружение1
- 31.01.2022, 15:41
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Речь идет о десятках тысяч патронов.
На фоне российской агрессии Польша передаст Украине оборонительное вооружение.
Об этом сообщил глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох, пишет издание Wiadomosci.
«В тесном контакте с президентом было принято решение передать украинской стороне оборонительные боеприпасы. Это решение дорабатывается министром национальной обороны», — сказал Солох.
По его словам, предложение передано украинской стороне, сейчас ждут ответа.
Солох заявил, что речь идет о десятках тысяч патронов.
Он также добавил, что президент Анджей Дуда каждый день разговаривает с президентом Украины Владимиром Зеленским по телефону.