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Польша предоставит Украине оборонительное вооружение

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  • 31.01.2022, 15:41
  • 1,466
Польша предоставит Украине оборонительное вооружение

Речь идет о десятках тысяч патронов.

На фоне российской агрессии Польша передаст Украине оборонительное вооружение.

Об этом сообщил глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох, пишет издание Wiadomosci.

«В тесном контакте с президентом было принято решение передать украинской стороне оборонительные боеприпасы. Это решение дорабатывается министром национальной обороны», — сказал Солох.

По его словам, предложение передано украинской стороне, сейчас ждут ответа.

Солох заявил, что речь идет о десятках тысяч патронов.

Он также добавил, что президент Анджей Дуда каждый день разговаривает с президентом Украины Владимиром Зеленским по телефону.

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