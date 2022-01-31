«Только мне кажется, что пачка масла 160 граммов за 5,18 рубля — это слишком?»10
- 31.01.2022, 15:47
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Белорусы в шоке от цен.
Kurjer.info поделился письмом читательницы:
- Вот я ничего не поняла с ценами и скидками. Пришла в ближайший супермаркет. Взяла, как обычно, пачку масла сливочного жирностью 82,5% белорусского производства. А когда дома рассмотрела чек, то увидела, что 160 граммов стоит 5,18 рубля. Да, скидку сделали 52 копейки, но цена! Такое всегда раньше брала, и стоило оно не больше 4 рублей. Я поражена!
Только мне кажется, что пачка масла 160 граммов за 5,18 рубля — это слишком?