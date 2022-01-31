Футбольную сборную Польши возглавил тренер, который родился в Беларуси

Футбольную сборную Польши возглавил тренер, который родился в Беларуси2
- 31.01.2022, 15:53
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Что о нем известно?
Новым главным тренером сборной Польши стал Чеслав Михневич, сообщил президент Польского футбольного союза (PZPN) на своей странице в «Твиттере». Контракт с 51-летним специалистом рассчитан до конца 2022 года и предусматривает возможность продления сотрудничества.
Последний клуб, который тренеровал Михневич — это варшавская «Легия».
Интересный факт из биографии Чеслава Михневича: 51-летний Чеслав родился в Беларуси. Его мать приехала в гости в БССР и родила сына в Березовке под Лидой.