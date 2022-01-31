Уже не бренд: почему в России стало мало водки 7 31.01.2022, 15:58

1,510

Объемы производства алкогольного напитка резко упали.

31 января отмечается День рождения русской водки. В этот день в Петербурге Дмитрий Иванович Менделеев защитил свою докторскую диссертацию «О соединении спирта с водою», над которой работал два года. Ее текст до сих пор хранится в музее Санкт-Петербургского государственного университета. Известный российский ученый считается изобретателем этого напитка. Водка долгое время оставалась одним из брендов России за рубежом, так же, как матрешка, балалайка, автомат Калашникова. Сегодня ситуация меняется. С каждым годом водки в России производят все меньше, сокращается экспорт этого напитка за рубеж. Популярность этого напитка в народе также падает, люди предпочитают другие алкогольные напитки. В этом тренде разбирался NEWS.ru.

Прошла мода

Популярность водки в России падает с каждым годом. За последние 15 лет объемы производства алкогольного напитка сократились на 40%, об этом в беседе с NEWS.ru завил руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин. Наибольший спроc сейчас отмечается на недорогую водку. По цене 300 рублей за пол-литра и ниже. Такой продукции продается на рынке 70% от общего числа, отметил эксперт.

Экспорт «огненной воды» также сокращается год от года. По данным Шапкина, за 2021 год было продано за рубеж 2,2 млн декалитров спирта (в составе водки). В 2011 году этот показатель составлял 4 млн декалитров. За последние 10 лет в шесть раз уменьшилось число производителей водки в России. Главные причины сокращения количества заводов — национальная антиалкогольная политика и экономический кризис.

В России также прошла «мода» на водку в целом, это еще одна причина падения спроса, пояснил Павел Шапкин. Более зажиточные граждане переходят на виски и коньяк, активно развивается самогоноварение.

Спрос на самогонные аппараты растет. Многие люди этим увлекаются. Получают даже там какие-то крафтовые напитки, экспериментируют. Настойки всякие получают. С зерном экспериментируют. Такое вот интересное увлечение у народа.

Более бедные слои населения отказываются от водки из-за ее дороговизны и переходят на так называемые «псевдомедицинские настойки», озвучил Шапкин еще одну причину падения спроса на водку. Например, печально известную настойку боярышника. Некоторые не брезгуют парфюмерно-косметической продукцией. Например, одеколонами с отдушками, которые сделаны на основе спирта.

Еще одна причина сокращения количества водки в России — оборот нелегального алкоголя. По словам эксперта, неучтенный спирт с заводов все чаще «утекает в народ». Особенно это усилилось в пандемию, когда объемы производства антисептиков резко возросли. Появились возможности для махинаций.

Спирт каким-то образом по пути на завод может куда-то растворяться. Меньше контроля, больше возможностей выпускать спирт налево. Кто будет считать, сколько там спирта в антисептиках и сколько его ушло на другие цели, — рассуждает Шапкин.

Зато последние годы в России растет производство алкогольных напитков, которые еще недавно были для нас диковинкой. По данным Центра разработки национальной алкогольной политики, в 2021 году Россия в четыре раза увеличила экспорт джина в Бразилию. Оборот этого напитка на национальном рынке растет год от года, как и спрос у населения.

Меньшее из зол

В последние годы фабричную водку стали употреблять чуть реже, предпочитая виски, коньяк или ром, рассказывает NEWS.ru психиатр, нарколог, главный врач медицинского центра Алексей Казанцев. Тенденция вызывает у врача беспокойство. Изобретение Менделеева, по сравнению с зарубежными аналогами, действует на организм более мягко и утреннее похмелье от водки менее выраженное.

Из крепкого алкоголя тяжелее утилизируются виски, коньяк и ром. Они содержат отдушки, дубильные вещества. Водка наиболее чистый напиток. Условно говоря, если выпить литр водки или литр виски, то с виски вам с утра будет гораздо хуже.

Качественная водка, по мнению нарколога, не обязательно стоит дорого. Ее цена может быть средней. Слишком много платить за этот напиток врач не видит смысла. Потому что очень дорогая водка и водка среднего качества аналогичны по составу и вкусу. Покупая бутылку за 1000 рублей, потребитель просто переплачивает за бренд.

Главное — знать меру. Злоупотребление даже качественным продуктом опасно для здоровья. Оно вызывает нарушения работы головного мозга, снижает иммунитет, разрушает клетки печени, вызывает алкоголизм. Заболевание, которые лечатся тяжело.

По рекомендациям ВОЗ, мужчинам можно употреблять не больше 75 граммов водки в сутки. А женщинам — не больше 50 граммов. Это касается только здоровых людей, предупреждает врач. Употребление водки и вообще любого алкоголя противопоказано людям с сердечно-сосудистыми нарушениями, заболеваниями ЖКК, нервной системы.

Кажется банальным и неинтересным напитком

В последние годы потребление водки в барах и ресторанах сократилось на 20–30%, такие данные озвучил NEWS.ru один из самых известных барменов и рестораторов России Дмитрий Соколов. Основная причина — обилие других алкогольных продуктов, которые люди хотят попробовать. Это текила, виски, бурбон, джин, абсент. Кто-то переходит на вино, сидр и другой слабый алкоголь. Водка же просто кажется многим банальным и неинтересным напитком, сказал эксперт.

Водку в барах сегодня предпочитает пить определенный контингент. Дмитрий Соколов описал типичный портрет любителя этого напитка. Это мужчина старше 35 лет с консервативным взглядом на мир. Они пьют водку, запивая безалкогольным напитками и закусывая традиционными блюдами — солеными овощами, селедкой, картошкой, бутербродами с салом. Женщины же предпочитают водку только в составе коктейлей. При этом дамы нередко пьют в чистом виде другой крепкий алкоголь — виски, коньяк, текилу, настойки.

Популярность крепких спиртных напитков снижается не только в России, но и в мире, такую тенденцию отметил в беседе с NEWS.ru писатель, публицист, автор книги о русской водке Игорь Шумейко. Но бренд русской водки никуда не исчезнет, он останется за Россией. Но само значение этого бренда значительно снизится, отмечает эксперт. Потому что водку хорошего качества делают и в других странах. В Европе, США и даже Азии. В ближайшем будущем нас ждет не война за бренд, а борьба производителей за лучшее качество.

В любой стране есть свои национальные напитки. Они живут столько, сколько живет нация. В России это водка. Снижение ее популярности — временное явление, такое уже происходило, но все возвращалось на круги своя, считает президент Союза коллекционеров России, писатель, историк Александр Никишин. Водка будет всегда существовать наравне с другими напитками, заверил он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».