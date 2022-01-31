В Беларуси нарастает дефицит дальнобойщиков 31.01.2022, 16:07

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Логистический кризис становится глубже почти во всем мире, и Беларусь не стала исключением.

Как показывают данные международной биржи автомобильных грузоперевозок ATI.SU, в 2021 году на этом рынке существенно вырос спрос, в то время как кривая предложения, напротив, идет вниз, сообщает neg.by.

В частности, количество заявок на междугородные перевозки магистральным транспортом в 2021 году выросло по сравнению с ковидным 2020 годом на 47%. Внутри страны рост ниже – на уровне 20%. Основным драйвером стал экспорт в Россию – число заявок на этом направлении выросло на 66%.

Вместе с тем статистика ATI.SU подтверждает тенденцию, что перевозчиков становится все меньше. В 2021 году количество размещаемых на белорусских направлениях машин снизилось на 7%, причем особенно сильно пострадали внутренние перевозки (– 56%). Почти столь же сильно просело и количество машин на доставку грузов в Россию (– 49%). А с учетом резкого роста спроса на этом направлении очевидно, что дефицит исполнителей становится критическим. При этом перевозки из России пострадали не так сильно (– 15%).

В этих условиях неизбежным становится рост ставок, что и наблюдалось в 2021 году. По данным ATI.SU, в целом по Беларуси с учетом международных перевозок ставки выросли за год на 21,7%, внутри страны – на 40%. Перевозки из России в Беларусь подорожали на 28%, а в обратном направлении – на 12%.

Схожая картина и в международных перевозках в целом. Так, количество заявок на перевозки из Беларуси, по данным биржи, выросли за год на 28%, а ставки подросли на 34%. Спрос на перевозки в Беларусь среди пользователей ATI.SU повысился на 33%, а сами перевозки подорожали на 39%.

Отметим, что аналогичные тенденции наблюдаются во многих странах. Основной причиной дефицита водителей-дальнобойщиков стало стремительное развитие онлайн-ритейла и сервисов внутригородской доставки – именно туда уходят многие водители из-за высоких зарплат и более комфортных условий труда.

По оценкам экспертов ATI.SU, эти тенденции сохранятся и в 2022 году. В Беларуси ситуацию может усугубить кризис с перевозками в Европе, где дефицит кадров стараются восполнить за счет мигрантов. В этих условиях белорусским транспортным компаниям может быть сложнее удерживать водителей, которым в Евросоюзе готовы предлагать более высокие зарплаты.

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