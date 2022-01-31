Последствия урагана «Надя» в Германии: фото 2 31.01.2022, 16:21

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Ураган привел к чрезвычайным ситуациям в стране.

В последние выходные января за ненастную погоду отвечала "Надя" - циклон, пришедший с северо-западного направления, не самый сильный за последние годы, но все же приведший к чрезвычайным ситуациям, отменам поездов, многочисленным вызовам пожарно-спасательных служб и унесший одну человеческую жизнь - в земле Бранденбург, где погиб 58-летний мужчина. Он скончался от травм, полученных в результате падения большого плаката.

В Гамбурге в результате штормового нагона воды залило Рыбный рынок (Fischmarkt), но это здесь происходит регулярно в ненастную погоду. На восточно-фризском острове Лангеог размыло большой участок песчаного пляжа и прибой приблизился непосредственно к дюнам, защищающим остров. Ниже в подборке - снимки из этих и других мест.

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