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Последствия урагана «Надя» в Германии: фото

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  • 31.01.2022, 16:21
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Последствия урагана «Надя» в Германии: фото

Ураган привел к чрезвычайным ситуациям в стране.

В последние выходные января за ненастную погоду отвечала "Надя" - циклон, пришедший с северо-западного направления, не самый сильный за последние годы, но все же приведший к чрезвычайным ситуациям, отменам поездов, многочисленным вызовам пожарно-спасательных служб и унесший одну человеческую жизнь - в земле Бранденбург, где погиб 58-летний мужчина. Он скончался от травм, полученных в результате падения большого плаката.

В Гамбурге в результате штормового нагона воды залило Рыбный рынок (Fischmarkt), но это здесь происходит регулярно в ненастную погоду. На восточно-фризском острове Лангеог размыло большой участок песчаного пляжа и прибой приблизился непосредственно к дюнам, защищающим остров. Ниже в подборке - снимки из этих и других мест.

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