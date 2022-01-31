Сегодня ожидается публикация отчета ICAO о посадке самолета Ryanair в Минске 25 31.01.2022, 16:24

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Это имеет фундаментальное значение для будущих авиаперевозок.

Ryanair призвала белорусские власти предоставить гарантии, что подобная диверсия с самолетом не повторится, сообщает DW со ссылкой на Reuters.

"Я думаю, это имеет фундаментальное значение для будущих авиаперевозок, чтобы не повторилось то, что, на мой взгляд, стало первым случаем акта международного пиратства, спонсируемого государством, после Чикагской конвенции 1945 года", - заявил гендиректор Ryanair Майкл О’Лири.

До тех пор, пока не будут предоставлены соответствующие гарантии, самолеты не должны летать над Беларусью, сказал глава Ryanair.

Сегодня ожидается публикация отчета ICAO о расследовании принудительной посадки самолета Ryanair в Минске. 23 мая 2021 года самолет авиакомпании Ryanair Афины-Вильнюс экстренно сел в аэропорту Минска из-за сообщения о "минировании" по требованию белорусских диспетчеров и в сопровождении истребителя МиГ-29. На борту находился сооснователь телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич и его подруга, гражданка России Софья Сапега. Обоих задержали и отправили в СИЗО белорусские силовики.

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