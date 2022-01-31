Самые гостеприимные места в мире: 10 городов, где больше всего рады туристам 2 31.01.2022, 16:39

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Направления были выбраны на основе награды Traveler Review Awards.

Если вы мечтаете о том, чтобы во время путешествия незнакомый город встретил вас с распростертыми объятиями, тогда отправляйтесь в итальянскую Матеру. Именно это место названо самым гостеприимным городом в мире.

Соответствующий рейтинг был опубликован компанией Booking.com, которая занимается интернет-бронированием отелей. По словам представителей интернет-сервиса, Матера – прекрасный город в Италии, в котором было снято множество голливудских блокбастеров. Также известно, что старая часть города выдолблена в скале и является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом пишет New York Post (перевод - apostrophe.ua).

"Матера является третьим старейшим поселением в мире (после Алеппо и Иерихона), город пользуется широкой популярностью среди путешественников. Будь то история, вкусная еда, архитектура или пейзажи — в Матере есть все. В городе доминируют уникальные каменные элементы и древние пещеры, которые были раскопаны за последние 1000 лет и признаны объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Эти культовые сооружения прекрасно дополняют уникальные типы жилья, которые город предлагает своим посетителям", - говорится на сайте Booking.

Именно в Матере снимался фильм "Евангелие от Матфея" режиссера Пьера Паоло Пазолини. Примечательно, что многие роли в нем сыграли местные жители. В городе снималась сцена распятия Христа из фильма "Страсти Христовы" режиссера Мела Гибсона.

Список других картин, снятых в древнем итальянском городе: "Волчица" (1952), "Христос остановился в Эболи" (1979), "Три брата" (1981), "Царь Давид" (1985), "И свет во тьме светит" (1990), "Фабрика звезд" (1995), "Мария" (2005), "Омен" (2006), "Божественное рождение" (2006), "Бен-Гур" (2016), "Чудо-женщина" (2017), "Мария Магдалина" (2018), "Не время умирать" (2020).

Также в рейтинге оказались и другие, не менее красочные места: Блед (Словения), Тайдун (Тайвань), Нафплион (Греция), Толедо (Испания), Монте-Верде (Бразилия), Брюгге (Бельгия), Нуса Лембонган (Индонезия) Понта-Делгада (Азорские острова, Португалия), Хойан (Вьетнам).

Направления были выбраны на основе награды Traveler Review Awards от Booking.com, которая присуждается партнерам по размещению и транспорту в разных уголках планеты. Вышеперечисленные направления получили самые высокие баллы от туристов. Уточняется, что люди оценивали не стоимость проживания в отеле или полученные услуги, а взаимоотношения персонала с гостями.

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