В Литву на работу приезжает все больше белорусов 1 31.01.2022, 16:50

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На какие вакансии чаще отзываются соискатели?

В прошлом году в Литве с целью трудоустройства приехали иностранцы из 51 страны мира, хотя годом ранее карта приезжих из третьих стран охватывала 31 страну, говорится в сообщении литовской Службы занятости, информирует портал lrt.lt.

Спрос на иностранную рабочую силу в Литве растет. В прошлом году в страну приехало в четыре раза больше работников из третьих стран, чем в 2021 г. Служба занятости в общей сложности выдала гражданам третьих стран 31 тыс. документов, позволяющих им работать в Литве, в 2020 г. таких разрешений было выдано 7,4 тыс.

«Изменилось не только количество разрешений на работу, выдаваемых иностранцам. Резко изменился спектр национальностей людей, желающих работать в нашей стране. Мы наблюдаем очень разнообразную ситуацию в странах, граждане которых имеют возможность работать в Литве. Карта стран, граждане которых обращались за разрешением на работу, расширилась почти вдвое. Не боятся приезжать работать в нашу страну и жители дальних и экзотических стран», — прокомментировала Эрнеста Варнайте, координатор по трудоустройству граждан третьих стран Службы занятости.

Лидеры среди новоприбывших - белорусы

Наибольшее количество разрешений на работу выдано гражданам Беларуси - 7172, Украины - 6796, Кыргызстана - 1246, Узбекистана - 961, Российской Федерации - 923, Таджикистана - 608, Казахстана - 362, Турции - 190, Индии - 145, Грузии - 143, Азербайджана - 121, Шри-Ланки - 38, Филиппин - 37, Непала - 26, Китая - 20, Армении - 17, Таиланда - 16.

В 2020 году 60% всех приехавших в Литву работников были граждане Украины, а 21% — Беларуси.

Однако в 2021 году пальма первенства перешла к гражданам Беларуси — они уже составили 40% всех работников третьих стран, а Украины — 37%.

Кыргызстан вошел в ТОП-5 стран в прошлом году (4,93%), вытеснив граждан Китая из первой пятерки (на долю последних приходилось 1,73% в 2020 году). В Топ-5 также входят граждане России - 4,51% и граждане Узбекистана - 3,83%.

Следует отдельно отметить, что Литва после президентских выборов 2020 года начала массово выдавать белорусам гуманитарные визы. Такие визы могут получить те, кто пострадал от репрессий и кому грозит политическое преследование в Беларуси. Как сообщили в МВД Литвы, за 9 месяцев 2021 года Литва выдала белорусам 4160 гуманитарных виз.

В Литву едут в основном водители дальних рейсов

Интересно, что водителям международных грузовых транспортных средств выдано 70% всех разрешений на работу, на долю поваров приходилось 4%, а операторов упаковки и электриков — 2% от общего числа выданных разрешений.

В прошлом году литовский рынок труда заполняли в основном водители дальних рейсов (21713) и повара (1276).

Среди компаний, которые выдали наибольшее количество разрешений на работу иностранцам в 2021 году, - Hoptransa (521), Termolita (499), Transorloja (468), Sematix (452), Trasis (380), Girtrans (366), Girmeta (341).

Служба занятности сообщает, что количество решений о приеме на работу высококвалифицированных специалистов в прошлом году было выдано в 3,4 раза больше, чем в 2020 году. Это менеджеры проектов, маркетологи, продавцы, менеджеры по продуктам, финансовые аналитики, юристы, специалисты по персоналу, стоматологи, бизнес-консультанты.

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