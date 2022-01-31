История камбоджийского диктатора Пота, которого арестовал ближайший соратник 1 31.01.2022, 17:17

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Пол Пот был лидером компартии Камбоджи.

Иосиф Сталин правил Советским Союзом почти 30 лет, нацистская Германия просуществовала всего 12. На их фоне время правления камбоджийского диктатора Пол Пота кажется сущим пустяком: он являлся руководителем этой страны всего четыре года. Но за это время режим «красных кхмеров» уничтожил более двух миллионов человек. Zerkalo.io рассказывает, как Пол Пот пришел к власти, какую проводил политику и как сложилась его жизнь после свержения.

Гражданская война и приход «красных кхмеров»

Камбоджа расположена в Юго-Восточной Азии, на юге полуострова Индокитай. В конце 19 века она стала колонией Франции; в 1953-м получила независимость. Правителем королевства стал принц Нородом Сианук, сделавший ставку на Китай.

Нородом Сианук. Фото: wikipedia.org

В соседнем Вьетнаме тем временем шла гражданская война между коммунистическим Севером (его поддерживали СССР и Китай) и проамериканским Югом. С согласия Сианука северяне использовали территорию Камбоджи как перевалочный пункт, где они могли перевести дух после поражений. Формально страна соблюдала нейтралитет, поэтому американцы не действовали на ее территории. Но затем Сианук разрешил северовьетнамским войскам присутствовать в Камбодже и дал согласие использовать один из морских портов для доставки им оружия.

Эти обстоятельства сильно ударили по экономике страны. В 1967-м в одной из провинций вспыхнуло крестьянское восстание. Этим воспользовались «красные кхмеры». Вообще кхмеры — это национальность, представляющая основную часть населения Камбоджи. Но в данном контексте речь идет об аграрном течении среди местных коммунистов (хотя кхмеры среди них преобладали). Это движение начало борьбу против Нородома, которая переросла в гражданскую войну.

Борьба против коммунистов заставила Сианука скорректировать свою политику. Камбоджа восстановила дипломатические отношения с США и даже осуществила бомбардировку баз северовьетнамской армии на востоке страны.

Лон Нол. Фото: wikipedia.org

В 1970-м стране случился бескровный государственный переворот. Новый глава страны Лол Нол, до этого являвшийся премьер-министром, занял еще более проамериканскую позицию, чем его предшественник: он закрыл порт для доставки оружия коммунистам и потребовал от северовьетнамских войск покинуть территорию страны в течение 72 часов. Последние не подчинились, начав наступление на войска Лол Нола. Тогда в конфликт вмешались США, осуществившие свою интервенцию.

Яростные американские бомбардировки, а также диктаторский режим Лол Нола склонили на сторону «красных кхмеров» большинство населения страны. В 1975 году их армия взяла столицу — Пномпень. Большинство высших камбоджийских чиновников отказались покинуть страну — и вскоре были казнены. Сам Лон Нол умер в эмиграции. Гражданская война завершилась победой «красных кхмеров», но самое страшное ждало Камбоджу впереди.

Кто такой Пол Пот?

Пол Пот. Фото: wikipedia.org

Взяв Пномпень в апреле 1975 года, «красные кхмеры» назначили Сианука «главой государства». Но его, а также премьер-министра практически сразу посадили под домашний арест. Год спустя их сместили с должности. Председателем Президиума Демократической Кампучии (так теперь называлась страна) — то есть формальным главой государства — стал Кхиеу Сампхан, но реальная власть принадлежала новому премьеру Пол Поту — руководителю коммунистической партии.

О детстве Пол Пота известно мало. Его настоящее имя — Салот Сар. Он родился в 1925 году в зажиточной кхмерской крестьянской семье, являлся восьмым ребенком из девяти. В девять лет его отправили к родственникам в Пномпень. Некоторые из них работали в королевском дворце; две его сестры (родная и двоюродная) являлись наложницами наследного принца страны, затем ставшего королем.

Сар окончил католическую начальную школу и колледж, получил профессию столяра-краснодеревщика. В 1949-м ему дали правительственную стипендию и отправили на учебу во Францию. Вместо того, чтобы изучать радиоэлектронику, юноша вступил во Французскую коммунистическую партию и стал печататься в газетах. Спустя три года он бросил учебу, вернулся домой и продолжил политическую борьбу, вступив в местную Коммунистическую партию. Тогда же он взял псевдоним, сделавшим его печально известным. По одной версии, имя Пол появилось от названия одной из народностей в Камбодже, фамилия придумывалась для благозвучия. По другой — это был сокращенный вариант французской фразы politique potentielle — «политика возможного».

Постепенно Пол Пот выдвинулся в число лидеров компартии. В 1962-м ее руководителя Ту Самута убили при невыясненных обстоятельствах. В случившимся обвиняли Пол Пота, который, впрочем, перекладывал вину на власти. Как бы то ни было, в 1963-м именно он стал генсеком партии, которая 12 лет спустя возглавила страну.

Выселение из столицы и репрессии

Руководитель Камбоджи Пол Пот и президент Румынии Николае Чаушеску. 1978 год. Фото: wikipedia.org

Настоящий коммунист Пол Пот трактовал эту идеологию буквально. Он решил отказаться от достижений капиталистического общества, причем немедленно. Диктатор упразднил деньги и частную собственность, закрыл Национальный банк.

Города «красный кхмер» считал «носителями тлетворной заразы», а потому они должны были быть уничтожены. Пол Пот решил действовать немедленно. После того, как повстанцы заняли Пномпень, в городе объявили всеобщую эвакуацию: якобы столицу собирались бомбить американцы. Многие люди погибли в суматохе, ведь к масштабному переселению никто не готовился. Другие — поскольку высказывали недовольство или переселялись недостаточно быстро.

Среди погибших оказался даже старший брат диктатора Салот Чхай, известный политический активист и журналист. При Нородоме Сиануке он сидел в тюрьме, но приход к власти родственника оказался для него фатальным (точно неизвестно: его убили или же он погиб при переселении). Вследствие в распоряжении Пол Пота фактически оказался целый город: он мог жить в любом здании. Ведь из 3 млн населения Пномпеня в столице осталось около 20 тыс. человек.

Но основные мучения жителей еще были впереди. Многие люди погибли во время маршей в глубь страны. Уцелевших поселили в бараках и объединили в сельскохозяйственные коммуны — своеобразные концентрационные лагеря. Там для жителей Камбоджи находилось только одно занятие — выращивать рис.

За любые провинности наказывали. Пули экономили для войны с Вьетнамом, поэтому убивали другими способами: лопатами, трубами, мотыгами, ножами и т.д.

Грамотные люди такому режиму были не нужны: учителям, врачам, монахам и другим приходилось притворяться безграмотными крестьянами. Это позволяло избежать репрессий.

Главный идеолог режима «красных кхмеров» Нуон Чеа предложил концепцию «Нулевого года», который начинал новую эру в истории. Ее итоги оказались ужасающими. Счет погибших шел на миллионы. В разных источниках встречаются данные о жертвах от 1,7 до 2,7 млн человек. Например, в одном исследовании идет речь о 2,2 млн, в другом — о 2,4 млн. В любом случае это ужасающие цифры.

Свержение диктатора

Черепа жителей вьетнамской деревни Батюк, убитых 18 апреля 1978 г. вторгшимися на территорию Вьетнама кампучийцами. Фото: wikipedia.org

Первые протесты против диктатуры Пол Пота начались вскоре после его прихода к власти. Все они жестоко подавлялись. Например, в одном случае руководителя мятежа сожгли живьем, в другом — головы участникам протестов разбили мотыгами.

Сложно сказать, смогли бы противники «красных кхмеров» в итоге сами свергнуть Пол Пота. Но история не знает сослагательного наклонения. На практике им помогли внешние силы. Точнее, Вьетнам.

В 1975-м — как раз тогда, когда «красные кхмеры» пришли к власти — в этой стране победой коммунистов завершилась гражданская война. До этого последних поддерживали как СССР, так и Китай. Но эти государства — несмотря на общую платформу — враждовали. Вьетнам больше ориентировался на Советский Союз. Во время войны китайцы не обращали на это внимание, но после победы такая ситуация перестала их устраивать, поэтому они стали еще более активно финансировать Пол Пота и его армию.

Это происходило в условиях все большего нарастания конфликта между Вьетнамом и Камбоджей. Последней был характерен крайний национализм. Пол Пот подвергал репрессиям людей разных национальностей, но наибольший удар пришелся по вьетнамской общине. Диктатор публично называл Вьетнам, восточного соседа Камбоджи, «врагом номер один», и апеллировал к древности, когда территория соседей какое-то время входила в состав Камбоджи. Как говорил идеолог Нуон Чеа, «мы не можем допустить в нашей стране существования вьетнамского меньшинства».

Первое время после прихода к власти «красные кхмеры» регулярно осуществляли набеги на соседнюю страну. Братья-коммунисты терпели их достаточно долго, но точкой невозврата стала резня Батюке: в этой деревне соратники Пол Пота убили 3157 человек, спаслись лишь двое.

После этого Вьетнам решил свергнуть диктатора. К тому времени Пол Пот репрессировал большинство офицеров, а его выдвиженцы не обладали боевым опытом. Поэтому война продлилась всего две недели и закончилась свержением «красных кхмеров».

Камбоджа на пути к монархии и диктатуре

Хун Сен. Фото: wikipedia.org

После ухода Пол Пота страну переименовали в Народную республику Кампучию. Но вьетнамские войска с ее территории вывели лишь спустя десять лет, в 1989-м.

К тому времени лидером страны являлся Хун Сен. Бывший «красный кхмер»; он был партийным функционером, но во время репрессий бежал во Вьетнам. После падения Пол Пота он возглавлял МИД, а в 1985-м стал премьер-министром. Лидером страны тогда являлся другой человек, но постепенно глава правительства стал оттеснять его на вторые роли.

Все эти годы разношерстная оппозиция — полпотовцы, монархисты (вы еще не забыли о принце Нородоме Сиануке?) и демократы — боролись с провьетнамским режимом. Представители этих трех групп входили в Коалиционное правительство Демократической Кампучии, которое до начала 1990-х признавалось ООН как законное. В нем, в том числе, находились представители Пол Пота, а сам он продолжал партизанскую борьбу. Тем более, что бывший диктатор продолжал пользоваться поддержкой Китая, Таиланда, а также… тайным содействием демократических США и Великобритании. Те исходили из логики «холодной войны». Ведь новый режим, пришедший на смену «красным кхмерам», поддерживал коммунистический Вьетнам, а за спиной того стоял Советский Союз.

В итоге Хун Сен согласился на посредничество ООН. В столице Франции начались переговоры, завершившиеся в 1991-м Парижским соглашением. Страна вновь получила название Камбоджа. Восстанавливалась и монархия: королем стал Нородом Сианук. При нем появилось два премьера. Первым стал сын последнего, вторым — Хун Сен. Противостояние между ними стало вопросом времени. В 1997-м Хун Сен фактически осуществил государственный переворот и стал единоличным руководителем страны.

Формально Камбоджа является монархией. Сейчас на троне находится Нородом Сиамони, сын прежнего короля (не тот, который являлся премьером, а другой), но вся власть по-прежнему находится в руках Хун Сена.

Судьба Пол Пота и его соратников

Пол Пот в старости. Фото: Reuters

Что же касается Пол Пота, то он с верными отрядами отступил на запад страны, к камбоджийско-таиландской границе, где и базировался следующие два десятилетия. Но после Парижских соглашений от него начало уходить все больше сторонников, среди оставшихся начались ссоры и конфликты. В итоге Та Мок, один из руководителей «красных кхмеров» по кличке «Мясник» (его так прозвали, поскольку он являлся одним из организаторов убийств), арестовал Пол Пота и поместил под домашний арест.

Что в итоге произошло с диктатором, точно неизвестно. По официальной версии, он умер в 1998 году от сердечной недостаточности, не дожив месяц до 73-х лет. Но как писал The Gurdian со ссылкой на гонконгское издание, Пол Пот покончил жизнь самоубийством, опасаясь международного трибунала. Кстати, сам Та Мок позднее умер в тюрьме в ожидании суда.

В том же году многие «красные кхмеры» — например, главный идеолог режима Нуон Чеа и формальный глава страны времен Пол Пота Кхиеу Сампхан — сдались властям и остались на свободе.

Могила Пол Пота. Фото: wikipedia.org

Чрезвычайный трибунал по Камбодже начал работу лишь в 2006 году при поддержке ООН. В следующем году Чеа, Сампхана и некоторых других «кхмеров» арестовали. На скамью подсудимых в итоге сели лишь пять человек.

Семью годами позже Чеа и Смапхана приговорили к пожизненному заключению за преступления против человечности. Затем добавился второй пожизненный срок — за организацию геноцида народности чам и этнических вьетнамцев.

На одном из судебных заседаний Нуон Чеа заявил, что его главной целью было «освободить родину от колониализма и агрессии, от унижения со стороны воров, которые хотели украсть нашу страну и стереть Камбоджу с лица земли». Преступник умер в 2019-м.

Кхиеу Самфан, в свою очередь, неоднократно призывал жителей Камбоджи перевернуть страницу: точнее, не копаться в прошлом и решать насущные проблемы. Он до сих пор находится в тюрьме.

Кхмера по имени Канг Кек Иеу — начальника тюрьмы Туол Сленг, самой страшной в стране — приговорили к 30 годам заключения, затем — к пожизненному сроку. Он умер в 2020-м.

Министр иностранных дел Иенг Сари первоначально получил помилование от короля Нородома Сианука. Затем его все же арестовали. Он умер во время процесса. Такая же судьба постигла его жену Иенг Тирит, которая являлась министром по социальным делам.

В 2018-м режим «красных кхмеров» наконец-то официально признали виновным в геноциде.

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