Кулеба: Горячие головы в Кремле остынут 6 31.01.2022, 17:40

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Дмитрий Кулеба

Глава МИД Украины– о санкциях Британии против путинских олигархов.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба приветствует идею Великобритании о введении санкций против близких к Кремлю олигархов в случае нового вторжения России в Украину. Об этом он заявил на брифинге, пишет liga.net.

"Хочу отдельно выразить благодарность своей коллеге, министру иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, за готовность к введению болезненных санкций против российских финансовых интересов в Великобритании", – сказал министр.

Кулеба подчеркнул: Украина призывает партнеров быть готовыми к таким действиям, ведь они являются "важным фактором сдерживания российской верхушки от необдуманных действий".

"Когда российские власть имущие осознают, что речь идет об их активах, недвижимости и деньгах за границей, где они, патриоты России, их хранят, горячие головы в Кремле остынут", – добавил глава МИД.

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