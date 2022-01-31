Какая погода ждет белорусов в первые дни февраля? 31.01.2022, 18:00

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Подробный прогноз погоды по Беларуси на 1-3 февраля.

1 февраля погоду в Беларуси будет определять неустойчивая воздушная масса, поступающая с Западной Европы, пишет pogoda.by.

Ожидается облачная с прояснениями погода. Во многих районах страны пройдет небольшой снег, местами возможна слабая метель. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер западный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью опастится до -3..-8°С, максимальная днем составит 0..-5°С. Атмосферное давление будет расти.

2 февраля погодные условия в Беларуси будет определять область пониженного атмосферного давления, утром и днем скажется влияние системы атмосферных фронтов, смещающихся с Польши. Ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории пройдет снег, мокрый снег, утром и днем местами ожидается налипание мокрого снега. На отдельных участках дорог будет скользко. Ветер южной четверти умеренный. Температура воздуха минимальная ночью составит -2..-9°С, при прояснениях воздух будет охлаждаться до -11°С, дневной максимум температур будет находиться в пределах -5..+2°С.

3 февраля в Беларуси сохранится влияние фронтальных разделов, постепенно уходящих на восток, днем на западные районы нашей страны начнет распространяться область повышенного атмосферного давления. Ночью и утром на большей части территории, а днем преимущественно по восточной половине страны пройдет кратковременный снег. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер южный с переходом на северо-западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью будет -2..-9°С, при прояснениях столбики термометров опустятся до -12°С, максимальная днем -6..+1°С.

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