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Токаев cменил мэра Алматы после мощных протестов

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  • 31.01.2022, 18:08
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Токаев cменил мэра Алматы после мощных протестов
Касым-Жомарт Токаев

Новым мэром стал Ерболат Досаев, занимавший должность председателя Нацбанка.

Правитель Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Бакытжана Сагинтаева от должности мэра Алматы в связи с "переходом на другую работу", передает currenttime.tv.

Новым мэром стал Ерболат Досаев, занимавший должность председателя Национального банка. До этого он работал заместителем премьер-министра, председателем правления национального холдинга "Байтерек".

Бакытжана Сагинтаева назначили акимом Алматы в 2019 году, до этого он руководил администрацией президента, занимал должности госсекретаря и премьер-министра.

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