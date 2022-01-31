Токаев cменил мэра Алматы после мощных протестов

Токаев cменил мэра Алматы после мощных протестов2
- 31.01.2022, 18:08
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Новым мэром стал Ерболат Досаев, занимавший должность председателя Нацбанка.
Правитель Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Бакытжана Сагинтаева от должности мэра Алматы в связи с "переходом на другую работу", передает currenttime.tv.
Новым мэром стал Ерболат Досаев, занимавший должность председателя Национального банка. До этого он работал заместителем премьер-министра, председателем правления национального холдинга "Байтерек".
Бакытжана Сагинтаева назначили акимом Алматы в 2019 году, до этого он руководил администрацией президента, занимал должности госсекретаря и премьер-министра.