Путин поручил отправить 100 тысяч россиян на принудительные работы 20 31.01.2022, 18:51

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На принудительные работы выведут заключенных.

Президент России Владимир Путин одобрил идею министра юстиции Константина Чуйченко заменить для ряда заключенных в колониях лишение свободы на принудительные работы. Об этом сообщается на сайте Кремля.

По словам главы Минюста, на данный момент применить эту меру можно для 100 тысяч человек. Преимущество подобной меры состоит в том, что люди могут работать, получать деньги и готовиться к выходу в свободную жизнь. Это станет выгодно для бюджета, так как осужденные будут фактически оплачивать свое содержание сами, подчеркнул Чуйченко.

По данным министерства юстиции, в России в 2000 году 1,06 миллиона человек находились в местах лишения свободы, в 2021-м — 483 тысячи, из них 109 тысяч — в СИЗО.

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