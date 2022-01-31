В Госдепе прокомментировали информацию о возможном закрытии посольства США в Минске 8 31.01.2022, 18:55

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Информации о закрытии посольства появилась сегодня.

В телеграм-каналах 31 января появилась информация, что посольство США в Минске будет закрыто. Источники сообщили «Радыё Свабода», что МИД Беларуси требует от американской дипмиссии уволить сотрудников с белорусским гражданством. Журналисты обратились по этому поводу за комментарием в Госдепартамент.

Напомним, в июне прошлого года Беларусь информировала США, что она вводит ограничения на численность американского дипломатического и технического персонала в посольстве в Минске. В августе посольству было предписано сократить свою численность до пяти человек. Беларусь также отозвала свое согласие на назначение Джули Фишер послом США в Минске.

Как пишет «Радыё Свабода», дипмиссия будет лишена возможности нормально работать, если теперь придется сократить белорусских сотрудников, и, вероятно, будет вынуждена закрыться.

— Посольство США в Минске остается открытым и выполняет дипломатические и консульские функции в поддержку американских граждан. С июня 2021 года белорусские власти неоднократно действовали так, чтобы ухудшить кадровый состав посольства США в Минске и утяжелить условия его работы. Мы участвуем в дискуссиях с белорусским Министерством иностранных дел, чтобы гарантировать продолжение безопасной работы посольства США в Минске, — прокомментировали ситуацию в Госдепартаменте США.

В конце ноября прошлого года стало известно, что официальный Минск потребовал закрыть офисы Отдела по связям с общественностью Посольства и Агентства США по международному развитию (USAID), включая Американский центр в Минске.

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