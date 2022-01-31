Нидерланды готовы передать Украине оборонное оружие 2 31.01.2022, 19:17

Инициатива получила поддержку правящей партии и оппозиции.

Нидерланды готовы предоставить Украине оборонительное вооружение для защиты от российской агрессии. Поставки оружия одобрили депутаты правящей «Народной партии за свободу и демократию» и оппозиционной «Партии труда», сообщает RTL Nieuws.

Подробнее о видах и количестве оружия премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и министр иностранных дел Вопке Хекстра будут гворить во время завтрашнего визита в Киев.

Правящая партия призывает Рютте и Хекстру пообещать украинскому правительству структурную военную или финансовую поддержку в случае, затяжного конфликта с Россией.

Политики должны приехать в Украину с конкретными предложениями, заявил депутат Рубен Брекельманс.

«Конкретно о том, что мы можем предоставить, и соответствует ли это тому, что нужно Украине. Также нужно обсудить возможные сценарии. Если агрессия продолжится, Украина должна знать, на что она может рассчитывать», - сказал депутат.

Украина уже обратилась к Нидерландам за оружием, Минобороны проводит инвентаризацию для уточнения необходимого. По словам Брекельманса, Нидерланды готовы поставить радары, датчики, противотанковое оружие и средства ПВО.

Депутат-оппозиционер Кати Пири уточнила: Нидерланды также могут помочь в борьбе с кибератаками или тренировками военнослужащих ВСУ. При этом об отправке военных в Украину в случае российского вторжения речь не идет.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».