Немцы не едят в Пекине мясо, чтобы не провалить допинг-тест 2 31.01.2022, 19:29

1,174

Спортсмены боятся неспортивных методов борьбы со стороны хозяев зимней Олимпиады.

Бобслеисты олимпийской сборной Германии Франческо Фридрих и его партнер Торстен Маргис отказались есть мясо на Олимпиаде в Пекине.

Как пояснил изданию Bild врач олимпийской бобслейной Бундестим Кристиан Шнайдер, решение спортсмена мотивировано страхом перед допингом. Отметим, ранее с подобным предостережением в адрес своих спортсменов выступило и Национальное антидопинговое агентство Германии.

"Это мера предосторожности – особенно когда приближается такое важное соревнование, как Олимпиада. Гормоны роста используются при производстве мяса в разных странах, в том числе и в Китае. Такие вещества могут быть обнаружены в допинг-тесте, из-за них спортсмена могут обвинить в применении допинга", – рассказал Шнайдер.

Поскольку Фридрих и Маргис прилетели в Пекин одними из первых, они остановились не в олимпийской деревне, а в гостинице.

Каждый день атлетам приходится ехать в столовую в Олимпийской деревне, которая находится в 30 минутах езды от отеля, чтобы там гарантированно получить мясо без гормонов роста. В отеле же спортсмены едят только вегетарианскую пищу.

Добавим, что беспокойство атлетов не беспочвенно - в 2010 году из-за китайского мяса пострадал игрок сборной Германии в настольный теннис Дмитрий Овчаров.

Спортсмен украинского происхождения выступал на турнире в Китае и после возвращения в Германию у него было два положительных теста на гормон роста кленбутерол.

В результате долгих судебных разбирательств правда была определена и теннисиста оправдали. "Я больше никогда не буду есть мясо в Китае", – заявил тогда Овчаров.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».