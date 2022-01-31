Режим Лукашенко обвинили в антисемитизме 31.01.2022, 19:43

Ежегодный отчет об антисемитизме в мире составляет израильское Министерство по делам диаспоры.

О проявлении антисемитизма со стороны режима Лукашенко говорится на 121-й странице отчета:

«Наиболее заметные примеры – фильм «Убить президента», который подчеркивает предполагаемую связь между еврейским кругами в Соединенных Штатах и представителями оппозиции. Также в этом контексте заслуживает упоминания прорежимный Telegram-канал, который часто использует антисемитские мотивы, чтобы подчеркнуть предполагаемую причастность евреев к деятельности оппозиции».

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