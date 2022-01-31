Рау: Есть данные о том, что вооруженные силы РФ в Беларуси будут усиливаться 2 31.01.2022, 19:49

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Збигнев Рау

Фото: Grzegorz Michałowski /PAP

Об этом глава МИД Польши заявил сегодня в Таллинне.

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау 31 января в Таллинне провел переговоры с министром иностранных дел Эстонии Эвой-Марией Лийметс. Шла речь о вопросах безопасности в Центральной и Восточной Европе, передает «Радио Польша».

«Концентрация российских войск вдоль украинских границ создает самую напряженную ситуацию в Европе со времен Второй мировой войны», — заявил Збигнев Рау.

Он подчеркнул, что «речь идет не только о польских, литовских, латвийских или эстонских границах. Речь идет о восточных границах всего трансатлантического сообщества».

Збигнев Рау также напомнил о концентрации российских войск на территории Беларуси: «Нам известно о планируемых на февраль учениях белорусских и российских войск, хотя они и не были заявлены ранее. Мы также наблюдаем некоторые тенденции, указывающие на то, что в будущем российские вооруженные силы в Беларуси будут усиливаться».

Эва-Мария Лийметс отметила, что поляки принимают участие в миссии по патрулированию воздушного пространства стран Балтии, а Эстония направила солдат, чтобы помочь Польше справиться с гибридной атакой на границе Польши и Беларуси.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала Германию «прислушаться к украинцам» и предоставить вооружение Украине на фоне угрозы российского вторжения. Об этом она заявила в интервью немецкому изданию Bild, опубликованному 31 января.

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