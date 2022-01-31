закрыть
31 января 2022, понедельник, 20:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Рау: Есть данные о том, что вооруженные силы РФ в Беларуси будут усиливаться

2
  • 31.01.2022, 19:49
  • 2,582
Рау: Есть данные о том, что вооруженные силы РФ в Беларуси будут усиливаться
Збигнев Рау
Фото: Grzegorz Michałowski /PAP

Об этом глава МИД Польши заявил сегодня в Таллинне.

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау 31 января в Таллинне провел переговоры с министром иностранных дел Эстонии Эвой-Марией Лийметс. Шла речь о вопросах безопасности в Центральной и Восточной Европе, передает «Радио Польша».

«Концентрация российских войск вдоль украинских границ создает самую напряженную ситуацию в Европе со времен Второй мировой войны», — заявил Збигнев Рау.

Он подчеркнул, что «речь идет не только о польских, литовских, латвийских или эстонских границах. Речь идет о восточных границах всего трансатлантического сообщества».

Збигнев Рау также напомнил о концентрации российских войск на территории Беларуси: «Нам известно о планируемых на февраль учениях белорусских и российских войск, хотя они и не были заявлены ранее. Мы также наблюдаем некоторые тенденции, указывающие на то, что в будущем российские вооруженные силы в Беларуси будут усиливаться».

Эва-Мария Лийметс отметила, что поляки принимают участие в миссии по патрулированию воздушного пространства стран Балтии, а Эстония направила солдат, чтобы помочь Польше справиться с гибридной атакой на границе Польши и Беларуси.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала Германию «прислушаться к украинцам» и предоставить вооружение Украине на фоне угрозы российского вторжения. Об этом она заявила в интервью немецкому изданию Bild, опубликованному 31 января.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

То сатьяграха!
То сатьяграха! Андрей Санников
Лошадь сдохла - слезь
Лошадь сдохла - слезь Артем Черников
Quo vadis
Quo vadis Валер Прычынец
Как правильно понимать пропагандистские СМИ
Как правильно понимать пропагандистские СМИ Николай Статкевич