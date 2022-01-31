Лукашенко не пригласили на банкет в честь открытия Олимпиады в Пекине 12 31.01.2022, 20:11

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Сын диктатора Виктор также не приглашен на банкет.

Александр Лукашенко и его старший сын Виктор не будут присутствовать на банкете по случаю открытия Олимпиады-2022 в Пекине, сообщает МИД Китая.

В то же время, на мероприятие приглашены 30 высокопоставленных лиц международного уровня, среди которых президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарта Токаев.

Напомним, что Александр и Виктор Лукашенко находятся под санкциями МОК. В декабре 2020 года исполком Международного олимпийского комитета постановил, что «нынешнее руководство Национального олимпийского комитета не защитило должным образом белорусских спортсменов от политической дискриминации», что противоречит Олимпийской хартии.

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