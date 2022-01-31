В 2021 году рост экономики ЕС ускорился до 5,2% 31.01.2022, 20:19

В конце года самый высокий рост ВВП зафиксировали Испания, Португалия и Швеция.

ВВП Евросоюза, как и 19 стран еврозоны, вырос на 5,2% в 2021 году против 2020 года. Об этом сообщает Евростат в понедельник, 31 января.

По итогам четвертого квартала ВВП ЕС увеличился на 0,4% по сравнению с третьим кварталом и на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, ВВП еврозоны - на 0,3% и 4,6% соответственно.

В то же время за четвертый квартал 2021 года Испания зафиксировала самый высокий рост ВВП против предыдущего квартала (+2,0%), за ней - Португалия (+1,6%) и Швеция (+ 1,4 %). Падение ВВП в четвертом квартале зафиксировано в Австрии (-2,2%), Германии (-0,7%) и Латвии (-0,1%).

Отметим, что это первая из трех предварительных оценок Евростата по динамике роста европейской экономики, вторую опубликуют 15 февраля.

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