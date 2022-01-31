Ученые: У домашних кошек уменьшился мозг 7 31.01.2022, 21:03

1,624

Это произошло вследствие постоянно спокойной жизни.

Одомашнивание кошек за последние десять тысяч лет привело к уменьшению их мозга, сообщает peterburg2.ru со ссылкой на австрийских ученых.

В качестве эксперимента венские специалисты сравнили черепа лесных и степных кошек, метисов, а также обычных домашних питомцев.

Выяснилось, что у последних уменьшилось число клеток, связанных с возбудимостью и страхом. Это произошло вследствие постоянно спокойной жизни, утверждают специалисты.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».