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Ученые: У домашних кошек уменьшился мозг

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  • 31.01.2022, 21:03
  • 1,624
Ученые: У домашних кошек уменьшился мозг

Это произошло вследствие постоянно спокойной жизни.

Одомашнивание кошек за последние десять тысяч лет привело к уменьшению их мозга, сообщает peterburg2.ru со ссылкой на австрийских ученых.

В качестве эксперимента венские специалисты сравнили черепа лесных и степных кошек, метисов, а также обычных домашних питомцев.

Выяснилось, что у последних уменьшилось число клеток, связанных с возбудимостью и страхом. Это произошло вследствие постоянно спокойной жизни, утверждают специалисты.

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