Ученые: У домашних кошек уменьшился мозг

Ученые: У домашних кошек уменьшился мозг7
- 31.01.2022, 21:03
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Это произошло вследствие постоянно спокойной жизни.
Одомашнивание кошек за последние десять тысяч лет привело к уменьшению их мозга, сообщает peterburg2.ru со ссылкой на австрийских ученых.
В качестве эксперимента венские специалисты сравнили черепа лесных и степных кошек, метисов, а также обычных домашних питомцев.
Выяснилось, что у последних уменьшилось число клеток, связанных с возбудимостью и страхом. Это произошло вследствие постоянно спокойной жизни, утверждают специалисты.