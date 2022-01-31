Ситуация вокруг Украины: США готовятся ко всем сценариям 4 31.01.2022, 21:23

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Джо Байден

Фото: Getty Images

Об этом заявил Байден.

США готовятся ко всем сценариям развития ситуации вокруг Украины. Об этом заявил президент США Джо Байден в понедельник, 31 января.

По его словам, США в Совбезе ООН представили весь спектр российской угрозы суверенитету и территориальной целостности Украины.

"И мы разъяснили международному сообществу все последствия этой угрозы - не только для Украины, но и для основных принципов Устава ООН и современного международного порядка. Если Россия намерена решать проблемы в области безопасности путем диалога, США, наши союзники и партнеры продолжат действовать добросовестно", - добавил Байден.

Президент США подчеркнул, что если Россия решит отказаться от дипломатии и нападет на Украину, то ее ждут "быстрые и серьезные последствия".

"Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры продолжают готовиться ко всем сценариям. Мир должен иметь ясное представление о действиях, которыми Россия угрожает, и быть готовым ответить на риски, которые эти действия представляют для всех нас", - подытожил Байден.

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