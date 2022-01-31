Россия не пустила в страну белорусский торф

Россия не пустила в страну белорусский торф5
- 31.01.2022, 21:38
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Торф везли из Витебской области в Великие Луки Псковской области.
Более 19 тонн белорусского торфа следовали из Витебской области в Великие Луки Псковской области.
На белорусско-российской границе сотрудники Россельхознадзора обнаружили, что в фитосанитарном сертификате на товар не было информации о том, что торф произведен в зоне, свободной от карантинных вредных организмов.
В результате 19,4 тонн торфа запретили ввозить в Россию.