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Россия не пустила в страну белорусский торф

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  • 31.01.2022, 21:38
  • 5,374
Россия не пустила в страну белорусский торф

Торф везли из Витебской области в Великие Луки Псковской области.

Более 19 тонн белорусского торфа следовали из Витебской области в Великие Луки Псковской области.

На белорусско-российской границе сотрудники Россельхознадзора обнаружили, что в фитосанитарном сертификате на товар не было информации о том, что торф произведен в зоне, свободной от карантинных вредных организмов.

В результате 19,4 тонн торфа запретили ввозить в Россию.

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