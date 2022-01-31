«Омикрон» начал «косить» ябатек после послания Лукашенко 20 31.01.2022, 21:41

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Часть госслужащих не вышла на работу по причине болезни.

Сегодня на работе по причине болезни не появились некоторые из тех, кто присутствовал на послании Лукашенко 28 января. Речь идет о чиновниках и силовиках из разных регионов республики. «Наша Нiва» не называет их должности, чтобы обеспечить анонимность источникам.

«В нашей организации, как оказалось, на послании была уже заражена ковидом женщина, которой результат теста пришел как раз в пятницу. Сейчас она в болезненном состоянии и на работу не пошла, как и ее коллеги по кабинету», — сказали в одной из областных организаций.

Подобный отзыв пришел и из одного из силовых управлений.

«Его болезнь уже стала предметом насмешек: говорит, что простуда, тест сдавать отказывается, на работу не пошел», — сказали «Нашай Ніве» знающие.

Напомним, послание Лукашенко звучало 28 января в условиях тотальной антисанитарии — по опубликованным фото и видео было видно, что маски были на лицах у мизерного числа лиц.

На собрании в основном присутствовали люди, работающие в государственной системе.

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