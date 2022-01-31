В Гродно ограбили ювелирный магазин 4 31.01.2022, 22:20

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Мужчина похитил 19 золотых изделий.

В Гродно ограбили ювелирный магазин, подозреваемый задержан, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По данным следствия, вечером 31 января в один из ювелирных магазинов Гродно вошел мужчина, и, угрожая применить нож к продавцу, похитил 19 золотых изделий, после чего скрылся. Продавец сообщила в милицию о случившемся, нажав кнопку тревожной сигнализации.

Для поимки подозреваемого были организованы оперативные мероприятия, мужчину задержали сотрудники ГАИ в Щучинском районе, на момент задержания мужчина был пьян. Сообщается, что задержанному жителю Гродно 43 года, ранее он был неоднократно судим.

Все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 207 (разбой) Уголовного кодекса Беларуси.

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