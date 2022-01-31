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Белый дом подтвердил разработку санкций против российской элиты

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  • 31.01.2022, 22:28
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Белый дом подтвердил разработку санкций против российской элиты

Санкции разработаны в координации с союзниками и партнерами США.

Соединенные Штаты Америки разработали пакет санкций против России, которые могут затронуть представителей элиты в случае российского вторжения в Украину. Санкции разработаны в координации с союзниками и партнерами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг представителя Белого дома Джен Псаки.

"Я могу подтвердить, что мы разработали конкретные пакеты санкций как в отношении представителей российской элиты, так и членов их семей, на случай, если Россия вторгнется в Украину. Эти усилия проводятся в координации с нашими союзниками и партнерами. Многие из этих людей играют роль в принятии правительственных решений, некоторые из них являются "особо уязвимыми мишенями", поскольку имеют тесные и финансовые связи с Западом", - отметила Псаки.

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