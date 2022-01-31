Валерий Соловей: Путин над Лукашенко издевается 4 31.01.2022, 22:42

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Политолог рассказал, как Путин называет белорусского диктатора.

Об этом в эфире «Апостроф TV» рассказал доктор исторических наук, политолог Валерий Соловей.

По словам историка, чтобы Путин мог участвовать в различных встречах, переговорах или пресс-конференциях, его готовит специальная команда.

«Ему можно придать приличный вид. На несколько часов. Часа на четыре. Более чем на четыре часа, на сколько я не знаю. Потому что тогда уже потребуются длительные перерывы. И потом ему после такого напряжения приходится восстанавливаться. Да, современное лекарство позволяет человеку буквально до последнего дня даже работать», – заявил Валерий Соловей.

Также Путин использует двойников, утверждает политолог. Так, в хоккей президент России уже давно не играет, он не может стоять на коньках. Так что вместо него на лед выходит дублер.

«Лукашенко прекрасно знает, с кем он играет в хоккей, но кредиты того стоят», – шутит Соловей.

«Лукашенко как ласковый теленок сосет эту Россию. Высосал из нее уже несколько десятков миллиардов долларов. Путин над ним издевается, называет его в своем кругу «картофельный лось». Прозвище такое дал Лукашенко, оно закрепилось», – добавил Соловей.

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