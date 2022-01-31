Украинский спортсмен удивил российских журналистов в Пекине

Украинский спортсмен удивил российских журналистов в Пекине4
- 31.01.2022, 22:54
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Забавный случай произошел на пресс-конференции.
Украинский фигурист Иван Шмуратко после тренировки на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине принял участие в пресс-конференции.
Шмуратко не проигнорировал и представителей российских СМИ. Однако на их вопросы, заданные на русском языке, украинец отвечал по-английски, сообщает unian.net.
В частности, корреспондент канала по-русски спросил у фигуриста о рекомендациях Министерства спорта и молодежи Украины.
"На этой Олимпиаде мы говорим только на украинском или английском.
Здорово, что сборная Украины примет участие в командном турнире. Рады представлять свою страну, постараемся сделать свою работу как можно лучше.
Почему я говорю по-английски? Как вы знаете, я делаю все, чтобы быть здесь. Я спортсмен, и вся моя работа - на льду", - заявил Шмуратко журналистам.
Стоит отметить, что вопрос языка общения украинских спортсменов в интервью был поднят на Евро-2020. Украинские болельщики выразили свое негодование тем, что представители украинской сборной давали комментарии на русском языке. После этого многие из них в общении с прессой перешли именно на украинский язык.