В Минске водители «Яндекс.Такси», Bolt и Uber нарушили ПДД более девяти тысяч раз 4 31.01.2022, 23:01

Статистика за 2021 год.

Водители сервисов «Яндекс.Такси», Bolt и Uber за 2021 год в Минске нарушили правила дорожного движения более девяти тысяч раз, сообщает агентство «Минск-Новости».

В 2021 году сотрудники ГАИ зафиксировали 26 случаев нетрезвого вождения, и 105 случаев управления автомобилем водителем без водительского удостоверения. По вине водителей такси произошло 24 ДТП, в которых 25 человек получили различные травмы, а один человек погиб.

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