«Газпром» по-прежнему не бронирует мощность трубопровода Ямал — Европа 1 31.01.2022, 23:12

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Газопровод проходит через территорию Беларуси, Польши и Германии.

«Газпром» в очередной раз отказался от бронирования мощности на транзит природного газа через Польшу по трубопроводу Ямал — Европа на 1 февраля, передает ТАСС.

Официальное объяснение — отсутствие заявок на поставку газа по долгосрочным контрактам. В результате российский монополист уже 42 дня не бронирует прокачку через Польшу, которая на последних торгах предложила ресурс мощности в объеме 89,1 млн кубометров в сутки.

Ранее сообщалось, что «Газпром» прекратил доставку газа в европейском направлении по трубопроводу Ямал — Европа 21 декабря 2021 года. Газопровод проходит через территорию Беларуси, Польши, Германии и рассчитан на транспортировку топлива в объеме 33 млрд кубометров в год.

Январские аукционы на платформах RBP и GSA Platform не завершились бронированием транзитных мощностей «Газпромом» на февраль. Трейдеры ждут посуточного бронирования мощности.

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