В Киеве обучали население основам обороны от российской агрессии 31.01.2022, 23:16

Все занятия проводили ветераны боевых действий.

30 января в Киеве состоялось одно из самых масштабных обучений для гражданских, планирующих участвовать в обороне Украины от возможной российской агрессии. В учениях, проходивших на территории бывшего завода "Атек", приняли участие более 300 участников всех возрастов, физической и военной подготовки.

Учения состоялись по инициативе представителей Нацкорпуса и Общественного штаба обороны, информирует Цензор.НЕТ.

Все занятия проводили ветераны боевых действий, инструкторы общественной инициативы "Тотальное сопротивление". Участники военной подготовки обучались работе и обращению с оружием, основам парамедицины, тактике и другим необходимым навыкам.

Также для посетителей действовала выставка образцов оружия.

Подобные мероприятия по подготовке населения к защите от оккупантов организаторы обещают проводить по всей стране. В Киеве сразу было анонсировано следующее обучение на 6 февраля.

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