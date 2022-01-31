закрыть
1 февраля 2022, вторник, 0:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Какой будет погода в Беларуси 1 февраля

  • 31.01.2022, 23:23
Какой будет погода в Беларуси 1 февраля

Прогноз синоптиков.

Метель и гололедица ожидаются в Беларуси 1 февраля, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник будет облачно с прояснениями. Во многих районах страны ожидается небольшой снег, местами слабая метель. На отдельных участках дорог прогнозируется гололедица. Ветер западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит минус 3-8. Днем будет от нуля до 5 градусов мороза.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

То сатьяграха!
То сатьяграха! Андрей Санников
Лошадь сдохла - слезь
Лошадь сдохла - слезь Артем Черников
Quo vadis
Quo vadis Валер Прычынец
Как правильно понимать пропагандистские СМИ
Как правильно понимать пропагандистские СМИ Николай Статкевич