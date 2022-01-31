Какой будет погода в Беларуси 1 февраля 31.01.2022, 23:23

Прогноз синоптиков.

Метель и гололедица ожидаются в Беларуси 1 февраля, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник будет облачно с прояснениями. Во многих районах страны ожидается небольшой снег, местами слабая метель. На отдельных участках дорог прогнозируется гололедица. Ветер западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит минус 3-8. Днем будет от нуля до 5 градусов мороза.

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