Bloomberg: Задержанный США российский бизнесмен имеет доступ к секретным данным об операциях ГРУ за рубежом 4.01.2022, 8:02

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Владислав Клюшин

Владислав Клюшин сотрудничал с администрацией Путина.

Российский бизнесмен Владислав Клюшин, экстрадированный 18 декабря прошлого года в США из Швейцарии по делу об инсайдерской торговле, может иметь доступ к документам о российском вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По данным агентства, 41-летний Клюшин имеет доступ к документам о «российской кампании» по взлому серверов Демократической партии во время выборов в США в 2016 году. В США считают, что взлом был осуществлен группой хакеров из ГРУ, известных под названиями Fancy Bear или APT28.

Кроме этого, три источника Bloomberg считают, что Клюшин имеет доступ к секретным документам о других «операциях ГРУ за рубежом». Это может сделать Клюшина полезным источником для властей США, особенно, если он решит сотрудничать со следствием.

Владислав Клюшин — владелец компании «М13», которая разработала систему мониторинга СМИ и соцсетей «Катюша» для администрации президента России и правительства.

В марте 2021 года Клюшина задержали в Швейцарии по запросу США, в декабре его экстрадировали в Соединенные штаты, несмотря на требование Генпрокуратуры России выдать его Москве. В США Клюшину предъявили обвинение в кибератаках с целью получения закрытой информации для торговли ценными бумагами. По данным Комиссии по ценным бумагам и биржам, Клюшин и его сообщники нелегально заработали 82 миллиона долларов.

Вместе с Клюшиным были задержаны еще несколько сотрудников компании.

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