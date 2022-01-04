Bloomberg: Задержанный США российский бизнесмен имеет доступ к секретным данным об операциях ГРУ за рубежом
- 4.01.2022, 8:02
- 2,216
Владислав Клюшин сотрудничал с администрацией Путина.
Российский бизнесмен Владислав Клюшин, экстрадированный 18 декабря прошлого года в США из Швейцарии по делу об инсайдерской торговле, может иметь доступ к документам о российском вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
По данным агентства, 41-летний Клюшин имеет доступ к документам о «российской кампании» по взлому серверов Демократической партии во время выборов в США в 2016 году. В США считают, что взлом был осуществлен группой хакеров из ГРУ, известных под названиями Fancy Bear или APT28.
Кроме этого, три источника Bloomberg считают, что Клюшин имеет доступ к секретным документам о других «операциях ГРУ за рубежом». Это может сделать Клюшина полезным источником для властей США, особенно, если он решит сотрудничать со следствием.
Владислав Клюшин — владелец компании «М13», которая разработала систему мониторинга СМИ и соцсетей «Катюша» для администрации президента России и правительства.
В марте 2021 года Клюшина задержали в Швейцарии по запросу США, в декабре его экстрадировали в Соединенные штаты, несмотря на требование Генпрокуратуры России выдать его Москве. В США Клюшину предъявили обвинение в кибератаках с целью получения закрытой информации для торговли ценными бумагами. По данным Комиссии по ценным бумагам и биржам, Клюшин и его сообщники нелегально заработали 82 миллиона долларов.
Вместе с Клюшиным были задержаны еще несколько сотрудников компании.