«До автобуса можно было только на коленях доползти» 4.01.2022, 8:09

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Минчане рассказали, как добирались на работу в гололед.

В первый рабочий день нового года Минск и пригород сковал гололед. Тротуары превратились в катки, обочины и газоны — в снежную кашу. Минчане и жители регионов рассказали zerkalo.io, как приставными шагами заводили детей в детские сады, «ползли на коленях» на автобусные остановки и скользили по зеркальной глади пешеходных дорожек в магазины и аптеки.

В МЧС предупреждали о том, что 3 января все будет плохо, но не говорили, что настолько. В оперативном прогнозе спасатели сообщили, что в Беларуси ожидается мокрый снег и гололед. Наши читатели, которые в первый рабочий день вышли на улицу, добавили красок в скучную оперативную метеосводку.

«Каменная горка и район 2-го кольца около ТРЦ „Палаццо“ — сплошной каток. Ничего не посыпано. Пока ехал на маршрутке, в районе остановки АТС была небольшая пробка. Обошлось без падений. По льду старался не идти, а ехать. А идти по обочине — не вариант — там каша из снега и воды», — сообщил нам читатель.

«Гололед действительно страшный. Живу в военном городке Уручье, там ужас что творилось утром. Дорожки все во льду, не пройти. До автобуса можно было только на коленях доползти. Автобусы скользят очень сильно при повороте. Ездят очень медленно. На Калиновского ситуация чуть лучше. Автобусы и троллейбусы ходят нормально. На остановках льда нет. Лед есть только во дворах», — поделился еще один житель столицы.

«Шла на работу с Якубова, через частный сектор и на мост к „Короне“. Просто каток! Упала на руку и колено. Почти не ударилась. Возле „Короны“ немного танцев на льду пришлось исполнить. Мост весь во льду был, но на лестнице стоял дворник», — описала начало своей рабочей недели читательница.

«В Минске страшный гололед. Коммунальщиков практически не видно. Два с половиной человека с лопатами на остановке, сгребают снежную кашу. Ни одной техники уборочной замечено не было за все время, что добирался на работу», — рассказал другой минчанин.

Судя по сообщениям читателей, сложнее всего пришлось сегодня пешеходам:

«Асфальт в городе норм, а вот плитка… Надо очень осторожно ходить».

«Проезжая часть в Минске вроде нормальная, а пешеходные дороги очень скользкие! И лужи большие».

«Ползла как улитка. Нигде ничего не убрано, песок видимо закончился, или дворники еще спят. Но транспорт ходит исправно», — сообщила читательница.

«Шел от метро „Московская“ в 24-ю поликлинику. Минут 10 топать. Подскальзываний увидел море. Гололед страшный. Некоторый участки льда еще и скрывают под собой лужи по щиколотку», — рассказал минчанин.

В Малиновке тоже по некоторым улицам можно было передвигаться только «приставными шагами».

«До остановки „ползла“ 22 минуты, обычно дохожу максимум за 5. Люди, будьте очень осторожны», — написала минчанка.

Сообщали и о сложной ситуации в регионах. В Жодино, по словам читателей, «каша и лед на тротуарах и дорогах».

Сложная «пешеходная обстановка» подняла цены на такси. По данным читателя, утром 3 января, поездка на Яндексе обошлась на 15 рублей дороже.

Большинство поступивших к нам на почту сообщений касались обледеневших тротуаров, но были рассказы и о сложной ситуации на дорогах:

«Гололед страшный! Заславская старая трасса вообще не чищена. Скорость 50−60 км/ч максимум. Машину бросает в разные стороны! Будьте аккуратны».

«Вчера вечером ехали из Сухарево. Было +1,5°С. Но пока доехали до перекрестка Горецкого-Мазурова, уже стал „минус“, и на этом перекрестке занесло. На кольце стало уже -2°C. На глазах произошло две аварии, около съезда на Меньковский тракт вообще разбитая машина каршеринга валяется. На кольце было довольно скользко, но ехать можно, если аккуратно. При выезде за город — сущий ад, там лед, присыпанный сверху немного снегом», — поделился житель Минска.

«В регионах не лучше. Очень скользко. Лед, а сверху вода. На дороге каша», — рассказал житель «замкадья».

Однако проблемы наблюдались не на всех участках дорог.

«С подъезда вышел и поехал. Транспорт ходит нормально, по гродненской трассе едем без проблем», — написал нам читатель.

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