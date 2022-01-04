«Диму либо ударили в голову, либо выстрелили из пневматики» 1 4.01.2022, 8:34

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Дмитрий Усхопов

Что еще рассказала сестра убитого милицией в Новый год речичанина.

В новогоднюю ночь в Речицком госпитале констатировали смерть 27-летнего Дмитрия Усхопова. Родственники рассказали журналистам, что Дмитрия задержала милиция и избила до смерти, сообщает «Радыё Свабода».

«Диму доставили в РОВД. Там или допрашивали и били: либо ударили в голову, либо выстрелили из пневматики, я точно не знаю, — рассказала журналистам сестра погибшего. - Он потерял сознание в РОВД, его там же обливали водой, пытались реанимировать, нательная футболка разорвана. В отделении ЦРБ его приняли в состоянии комы.

По словам терапевта, пытались еще реанимировать адреналином и массажем сердца, но время было потеряно. Отправили в морг, а утром 1 января 2022 года сделали по ложному постановлению следователя срочное вскрытие. В морг не пускали. Приехал начальник отделения судмедэкспертизы и вызвали следователя, нам показали тело. На запястьях рук и коленках видно синяки, на голове круглая рана. Ему делали вскрытие черепно-мозговой коробки и брюшной полости».

Известно, что Дмитрий Усхопов занимался футболом, учился в минской школе олимпийского резерва «Динамо-Минск» и прошел службу в армии. По фотографиям со службы в армии можно догадываться, что Усхопов мог служить в период 2018-2019 гг. в 5-й отдельной бригаде специального назначения, базирующейся в Марьиной Горке. После армии он работал в УП «Гомельоблгаз». У него осталась 5-летняя дочь.

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