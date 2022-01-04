Валерий Карбалевич: Силовики выходят из-под контроля исполнительной вертикали 4.01.2022, 8:45

Валерий Карбалевич

Гибель жителя Речицы — плохой сигнал в том числе и для властей.

Реакцию общества и властей на гибель 27-летнего жителя Речицы Дмитрия Усхопова после задержания в новогоднюю ночь по просьбе «Филина» оценил политолог Валерий Карбалевич.

— Тот факт, что эта история встревожила многих, является наглядным симптомом: силовые структуры давно вышли из-под контроля общества, а сейчас они выходят из-под контроля исполнительной вертикали. Они получили карт-бланш в ходе подавления протестов и теперь пользуются этим в полной мере, понимая, что не понесут никакой ответственности, — говорит политолог.

Валерий Карбалевич обратил внимание на важный момент: если раньше силовики, пользуясь созданной для них ситуацией «иногда не до законов», избивали противников властей, участников акций протестов, то теперь очередь дошла до граждан, далеких от политики:

— Инцидент вроде бы бытовой, никакой политики. Но милиционеры действуют, как они привыкли, понимая, что их за это не накажут.

То обстоятельство, что это не политическая, а скорее бытовая история, предположил эксперт, могло подлить масла в огонь общественной реакции:

— Если с политическими все понятно, за что так с человеком, который к политике ни сном, ни духом?

Безнаказанность силовых структур — одна из основ, на которых держится существующий режим. Но это, в свою очередь, будет укреплять негативное отношение простых граждан, не ангажированных в политику, к сотрудникам милиции и силовым структурам в целом.

Говоря о реакции властей на трагический инцидент в Речице, Валерий Карбалевич отметил:

— Из официальных СМИ пошло контрнаступление, они пытаются озвучить свою версию. Если бы их это не интересовало, то они бы просто молчали. Но проблема в том, что машина репрессий запущена, остановить ее тяжело. И когда эта машина получит полную свободу действий, эти репрессии будут затрагивать не только оппонентов властей, но и аполитичных людей, а возможно и сторонников режима. Это одна из закономерностей диктаторских режимов: она пожирает своих же.

Валерий Карбалевич также оценил работу независимых медиа, которые первыми сообщили о случившемся в Речице в новогоднюю ночь.

— Можно придушить независимые СМИ, сократить их аудиторию, запугать, объявив их экстремистскими. Но радикально изменить ситуацию нельзя. Тоталитарная система в XXI веке в эпоху интернета невозможна.

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