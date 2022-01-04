Как выглядят самые дорогие квартиры, которые продаются в областных центрах 6 4.01.2022, 8:52

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С коврами даже на диване.

Дорогие квартиры на «вторичке» продаются не только в белорусской столице, но и за ее пределами. Например, на некоторые жилые объекты цены достигают четверти миллиона долларов, впрочем, не все из них являются эксклюзивом.

Сайт zerkalo.io отыскал недвижимость, за которую в областных центрах страны просят очень много денег, посмотрите, что она из себя представляет.

Брест. Пятикомнатная квартира в центре с «индивидуальным дизайнерским решением»

Самое дорогое жилье в Бресте продается за 634 477 рублей или 249 тысяч долларов. Это пятикомнатная квартира на первом этаже кирпичной восьмиэтажки 2002 года постройки, в центре города, на улице Энгельса. Сообщается, что цоколь дома высокий, а бонусом идет тихий спокойный двор и развитая инфраструктура — продовольственный магазин, аптека, школа, детсад, поликлиника, рынок, бассейн, спортивный комплекс, парк имени 1-го Мая.

Общая площадь жилья — 182,4 м², жилая — 127, кухня — более 12. В комнатах многоуровневые натяжные потолки, их высота 2,75 метра. Отмечается, что в квартире установлены польские стеклопакеты, из панорамных окон на разные стороны открывается вид на окружающие окрестности. На входе в квартиру установлены металлические двери, межкомнатные — из массива ясеня.

Три комнаты изолированы, выделены зоны для гостиной (более 48 м²) и столовой (более 24 м²), есть две застекленные лоджии и два санузла.

Витебск. Квартира без ремонта в историческом здании, с возможностью «полета фантазии»

Самая дорогая квартира в Витебске выставлена за 450 тысяч долларов — это ничем не примечательная трешка с двумя изолированными комнатами, с восьмиметровой кухней и обычным ремонтом. Отмечается, что жилье продается срочно, но видимо второпях продавец ошибся ноликом или цифрой, ведь даже в столице квартиры за такую цену выглядят более солидно. Поэтому мы решили рассмотреть более реальное предложение.

За 573 323 рублей или 225 000 долларов продается пятикомнатная квартира в историческом центре Витебска — на улице Комиссара Крылова, в двухэтажном кирпичном здании 1890 года постройки, представляющем историческую ценность.

Жилье расположено на втором этаже. Ее общая площадь — 100 м², жилая — 80 м², есть десятиметровая кухня. Высота потолков 3,3 метра, есть два санузла, а вот балкона в квартире нет. Полы деревянные, а отделка лишь строительная. Дополнительно есть мебель. Впрочем, оценить состояние квартиры невозможно — на фото продавец представил лишь внешний вид здания, подъезд и план жилья.

Отмечается, что рядом с домом река, храмы, театр, рестораны и кафе, парк, кинотеатр, супермаркет и ТЦ.

Могилев. Четырехкомнатная с тремя лоджиями и большой кухней

В центре Могилева, на проспекте Мира за 345 600 рублей или 135 000 долларов продают четырехкомнатную квартиру общей площадью 146,4 м². Недвижимость находится на седьмом этаже кирпичного десятиэтажного дома. Жилые комнаты занимают чуть больше 76 м², кухня большая — почти 15 м². Есть три застекленные лоджии. Санузел в квартире совмещенный.

В квартире установлены стеклопакеты, входная металлическая дверь, на полах ламинат. В санузлах импортная сантехника, уложена современная плитка.

Отмечено, что рядом с домом развитая инфраструктура, в шаговой доступности есть все необходимое для комфортного проживания.

Гродно. Пять комнат с отдельным входом

Рекорд по стоимости среди продаваемых квартир в областных центрах принадлежит Гродно. За 738 949 рублей или 290 000 долларов здесь продается трехуровневая пятикомнатная квартира в историческом центре на улице Карла Маркса. До главной площади города всего сто метров. Жилье расположено в кирпичном доме 1876 года постройки.

Общая площадь квартиры с трехметровыми потолками — почти 148 м², жилая — чуть больше 89, кухня — почти 16. Есть три санузла, балкон, большой подвал. Отмечается, что в квартире сделан оригинальный ремонт, на полу уложен дубовый паркет, есть мебель и встроенная техника, два кондиционера. На каждом этаже видеодомофон.

Из квартиры есть отдельный выход в собственный облагороженной двор, огороженный забором от главных улиц города, имеется своя парковка.

Гомель. Два уровня, ковры и пластиковые шкафчики в ванной

Четырехкомнатная квартира продается в комплексе «Солнечный» в Гомеле за 637 025 рублей или 250 000 долларов. Отметим — объект находится практически на окраине города.

Жилье расположено на четвертом и пятом этажах девятиэтажного кирпичного дома 1996-го года постройки. В подъезде находится консьерж. Общая площадь квартиры — 141,7 м², жилая — 85, кухня — больше 10. Высота потолков обычная — два с половиной метра. Есть две застекленные лоджии с отделкой вагонкой, два санузла.

Прихожая в квартире довольно большая — больше 12 м², есть светлая и просторная гостиная почти 28 м², из нее можно выйти на большую застекленную лоджию. В квартире остается мебель, встроенные шкафы, бытовая техника. Также жилье оборудовано сигнализацией, есть счетчики воды, подвал.

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