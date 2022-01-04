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В Израиле потерпел крушение военный вертолет

  • 4.01.2022, 8:57
  • 2,228
В Израиле потерпел крушение военный вертолет
иллюстрационное фото

Погибли два пилота.

На севере Израиле разбился военный вертолет. В результате два человека погибли.

Об этом сообщает Times of Israel.

Вертолет вылетел на учения приблизительно в 20:00 и разбился примерно через час возле побережья портового города Хайфа.

Сообщается, что в результате катастрофы погибли два пилота. Одному человеку удалось выжить. Его доставили в Хайфский медицинский центр Рамбам с травмами средней степени тяжести.

Военные заявили, что выживший был патрульным. Экипаж разбившейся модели вертолета обычно состоит из пилота, второго пилота и морского офицера.

Причиной крушения стала техническая неисправность, говорится в сообщении.

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