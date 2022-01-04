«Лукашенко ударил задержанного ногой» 3 4.01.2022, 9:10

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Из истории милицейского беспредела в Беларуси.

В связи с трагедией в Речице сайт zerkalo.io вспомнил историю о том, как милиционер по фамилии Лукашенко избивал задержанных.

История, из-за которой 41-летний старший прапорщик Валерий Лукашенко оказался за решеткой, произошла 18 февраля 2016 года. В тот вечер мужчина заступил на службу, и сразу же понадобилась его помощь — у одного из пинских магазинов двое парней пили спиртное. Администрация магазина позвонила в 102, но приехавший наряд не справился.

К моменту приезда подкрепления задержанные уже были в наручниках, но прапорщик Валерий Лукашенко ударил одного из парней ногой — это попало на камеру и стало причиной возбуждения уголовного дела. Инициатором стала жена одного из задержанных — после того, как ее мужа приговорили к двум годам условного срока, она написала заявление на милиционера.

В то, что его осудят, Лукашенко до последнего не верил. Все время, пока шли заседания, Лукашенко ходил на работу, а на оглашение приговора пришел без собранных вещей.

6 декабря 2016 года старшего прапорщика признали виновным и взяли под стражу прямо в зале суда. Лукашенко подавал апелляцию — и в конце января 2017 года ему заменили колонию домашней «химией».

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